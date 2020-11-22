侯友宜陪伴一名使用輔具的身障兒童，從本壘奔到一壘。（許哲瑗攝）

侯友宜鼓勵孩子享受運動樂趣。（許哲瑗攝）

今邀集身障、腦麻、聽障、視障、脊髓損傷等8個協會隊伍，在全新場地展開友誼示範賽，宣布身障棒壘球場啟用。（許哲瑗攝）

由於草皮不利輪椅推動，多數輪椅族無法下場使用。（許哲瑗攝）

侯友宜揮棒宣布球場啟用。（許哲瑗攝）

全新場地展開友誼示範賽，相當刺激。（許哲瑗攝）

新北市在樹林鹿角溪公園打造全台首座「身障棒壘球場」，有別一般球場設計，改採人工草皮、無障礙動線規畫，盼讓視障、聽障、輪椅族等身障族群都可使用，市長侯友宜22日揭牌啟用，卻有不少輪椅族大嘆，感謝新北照顧身障者美意，但球場草皮設計難推又無法衝刺，對輪椅族而言「根本不適用」。

侯友宜今邀集身障、腦麻、聽障、視障、脊髓損傷等8個協會隊伍，在全新場地展開友誼示範賽，宣布身障棒壘球場啟用，侯也和使用輔具的身障兒童體驗全新設施，從本壘跑到一壘，鼓勵孩子享受運動樂趣。

侯友宜說，球場佔地1.4公頃，打造人工、天然2種草皮場域，可同時容納2種不同比賽類型，不論幼兒身障、視障、聽障、輪椅族等不同障別，都可共同在球場上運動，此外參考英國、美國、澳洲的無障礙設施規範，將停車空間加大為一般的2倍大，方便身障者使用。

「打造友善共融的環境，花多少錢都值得！」侯友宜說，球場設計很具巧思，歡迎大家多來使用，一起愛上新北市。

身心障礙者協會教練范悅圓坦言，感謝新北市美意，但這個場地對輪椅族而言完全不適用，團隊過去練習只能外借柏油面、水泥面的停車場，較適合輪椅推動，但這次規畫的身障球場全採草皮鋪面，輪椅根本推不動、也推不快，若要衝刺還恐無法煞車，遇到凸起的石坑、壘包容易翻車，一不小心就會造成二度受傷。

肢障棒球員劉宏彬也說，很高興有這樣的專屬場地，但對輪椅族而言太不安全，希望未來能規畫一個適合輪椅族使用的場地，讓每個障別都能安心運動。

高灘處說明，身障球場採共融式規畫，讓每個障別都能共同使用，考量後草皮是最適合的方案，目前盡量符合每個障別的需求，達到共融目標。

(中時 )