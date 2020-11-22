曾是海防第一線的小金門將軍堡右側岸際，今天有遊客１枚外型像「手榴彈」的未爆彈，軍方已派員攜回處理，至於是否是仿真訓練用手榴彈，或早期制式手榴彈，還有待進一步檢視釐清。

金門岸巡指出，今年上午10時20分許，遊客在烈嶼鄉將軍堡右側岸際（原陸軍L54據點）前方發現1枚像是「鳳梨」的東西，走近一看赫然類似未爆彈。當地的誠機動巡邏站據報，趕緊通報軍方未爆彈處理小組外，也封鎖現場禁止人員靠近。

金門岸巡據報封鎖現場，禁止閒雜人員進出。（民眾提供）

岸巡擴大搜索結果，確認只有1枚，金防部未爆彈處理小組已攜回處理，目前初步研判是仿真的訓練用手榴彈，但確切品項有待進一步鑑定。

由於當地在兩岸高度軍事對峙期間，曾是海防第一線據點，「八二三」炮戰期間，蔣經國曾冒著猛烈炮火，率同王昇、柯遠芬等將領進入據點研商戰況，戰後命名「將軍堡」表彰官兵堅守陣地的精神，目前是小金門重要觀光據點，其中遊客又以自由行居多。

(中時 )