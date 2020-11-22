節目《小明星大跟班》日前邀請校園風雲人物，找來兩代校花、校草，進行才藝PK賽，其中一組對決的前輩校花是「世新小楊丞琳」，不過當前輩校花一現身，卻遭來賓震驚狂噓，而這位前輩校花也大笑自嘲說：「有校花也會有笑話嘛」，逗樂全場。

前輩校花「世新小楊丞琳」其實是女星小優。（圖／取材自我愛小明星大跟班 Youtube）

《小明星大跟班》日前播出「他們都是校園風雲人物 兩代校花校草來PK！！」單元，而其中一組對決的前輩校花是來自世新廣電系的「世新小楊丞琳」，她的風雲事蹟有：追求者是一整個球隊、聯誼活動指定人選。

而當門簾一拉開，現身的則是女星小優，讓來賓阿KEN、納豆都不敢置信，驚呼「怎麼會這樣阿」、「妳什麼時候當過校花」，而小優也大笑自嘲說：「有校花也會有笑話嘛」。

小優大笑自嘲說：「有校花也會有笑話嘛」。（圖／取材自我愛小明星大跟班 Youtube）

小優分享她大學在火鍋店打工堪稱是店花，她也透露，當年聯誼夜衝活動時，她都被指定要參加，她如果沒去甚至就直接取消，同時，小優進一步提到，她會叫小優就是因為楊丞琳在《流星花園》飾演小優而來的綽號。

【完整版】他們都是校園風雲人物！兩代校花校草來ＰＫ！ 2020.11.19小明星大跟班（內容從38分鐘處開始）

(中時新聞網)