節目《小明星大跟班》日前邀請校園風雲人物，找來兩代校花、校草，進行才藝PK賽，其中一組對決的前輩校花是「世新小楊丞琳」，不過當前輩校花一現身，卻遭來賓震驚狂噓，而這位前輩校花也大笑自嘲說：「有校花也會有笑話嘛」，逗樂全場。
《小明星大跟班》日前播出「他們都是校園風雲人物 兩代校花校草來PK！！」單元，而其中一組對決的前輩校花是來自世新廣電系的「世新小楊丞琳」，她的風雲事蹟有：追求者是一整個球隊、聯誼活動指定人選。
而當門簾一拉開，現身的則是女星小優，讓來賓阿KEN、納豆都不敢置信，驚呼「怎麼會這樣阿」、「妳什麼時候當過校花」，而小優也大笑自嘲說：「有校花也會有笑話嘛」。
小優分享她大學在火鍋店打工堪稱是店花，她也透露，當年聯誼夜衝活動時，她都被指定要參加，她如果沒去甚至就直接取消，同時，小優進一步提到，她會叫小優就是因為楊丞琳在《流星花園》飾演小優而來的綽號。
(中時新聞網)
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