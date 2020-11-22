民團號召秋鬥大遊行，國民黨今天全國各縣市大動員兩萬多人參加，訴求反對瘦肉精美豬，捍衛新聞自由，反對民進黨雙標。國民黨縣市長，民代，大佬都站出來。國民黨主席江啟臣也當場在舞台上叫陣蔡英文總統，出來辯論萊豬進口。

國民黨今天全國大動員，歷任主席江啟臣，馬英九，吳敦義，朱立倫，藍營縣市長楊文科，王惠美，張麗善，林明溱，黃敏惠，楊鎮浯，徐榛蔚，饒慶鈴以及黨籍立委議員，今天中午與動員民眾齊聚自由廣場，自由廣場被擠得水洩不通。

江啟臣批評，距離瘦肉精美豬大舉侵台只剩下39天，但蔡政府根本還沒準備好，不跟人民溝通，也不跟人民說明，只會鴨霸。國民黨拼命擋，要求要有配套，但是行政院連石安會報都不開，行政院長蘇貞昌的態度就是，不然你想怎樣？

江啟臣對群眾喊，看到政府這樣你們會甘心嗎？憑什麼叫人民吃萊克多巴胺？台灣的豬都不用吃，台灣的人卻要吃，大陸人都不吃，台灣人卻要吃，只憑蔡英文鴨霸，只憑他們有817萬票，但是人民可以讓你當總統，也可以讓你下台!

江啟臣也叫陣蔡英文，出來辯論，這麼重大的決定，要開放事前也不溝通，他以國民黨主席身分，要跟蔡英文總統辯論，蔡總統出來跟人民講清楚為什麼一定要開放，直接在電視辯論上講清楚。

前總統馬英九也痛批民進黨不顧六成民意反對進口萊豬，已經變成一黨專政，一黨獨裁。美國人自己反對萊克多巴胺聲量也越來越高，台灣的豬也被規定不能愈萊克多巴胺，為什麼民進黨就是要台灣人吃萊豬。馬呼籲蔡重啟談判，歡迎美豬，但是反對萊豬。

彰化縣長王惠美表示，中央政府如果源頭控管做得好，地方就不會有風險，且如果民進黨主張萊劑沒問題，為何國內豬農不許用？代表就是有問題。她強調，將來彰化縣通過自治條例，彰化的餐廳或是小吃店，給民眾檢舉沒標示清楚萊豬獎勵，敢賣萊豬，縣府就敢貼標籤註明賣的是萊豬。

(中時 )