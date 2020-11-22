近期有媒體報導，離岸風電的開發廠商，欲選址在屬於基隆市轄內的北方三島–彭佳嶼、棉花嶼、花瓶嶼海域，甚至可能一口氣蓋3個風場，海纜將從石門、萬里、瑞芳上岸，且已進入環評程序，令漁民、專家都傻眼，痛批「瘋了，摧毀漁業！」 基隆市長林右昌22日也在臉書PO文怒轟「從未聽聞，想都別想，我反對！」

「反對離岸風電開發廠商選址北方三島海域！」林右昌表示，北方三島海域擁有豐富的漁業及海洋資源，又是北部航運交通重要樞紐，更是侯鳥遷徙重要的繁殖過境中繼站，近來卻有媒體報導，有外商在這片海域規畫開發300多平方公里的海上風力發電。

「我從未聽聞，想都別想，我反對！」 林右昌指出，台灣東北方的彭佳嶼、棉花嶼、花瓶嶼皆為火山島嶼，都屬基隆市轄區，其中棉花嶼和花瓶嶼在1996年畫為野生動物保護區；彭佳嶼附近海域是黑潮支流與東海水團交會處，海底營養源及浮游生態相豐富，造就了北方三島漁業資源多樣化。

林右昌說，北方三島形成台灣北部重要的漁場，如鯖魚、大明蝦、飛魚卵、透抽等高經濟魚種，年產值約佔全台總產值的3分之2，也是基隆漁民賴以為生最重要的漁場。

除漁業資源，他強調，北方三島最著名以火山地質景觀和珍貴稀有鳥類，更是侯鳥遷徙重要的繁殖過境中繼站，近期傳聞有外商在這片海域規畫開發300多平方公里的海上風力發電，基隆市政府並未接獲開發廠商提供詳細開發資訊，廠商也從未和地方溝通，市府反對此開發案。

(中時 )