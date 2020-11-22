新竹縣樂齡學習中心熟齡長輩了解老人是需要關懷的一群，發揮愛心捐了3萬3400元、愛心發票及一批衣物，日前捐贈給華山基金會新豐愛心天使站，希望能拋磚引玉，喚起社會上比他們年輕、更有能力的人，一起關懷弱勢老人，讓社會更溫馨。

新竹縣為豐富長輩的生活，開辦13所樂齡學習中心，鼓勵長輩終身學習，發揮所長作樂齡貢獻服務，邀請長輩到國中小進行老幼共學分享，如製作感恩卡、祖孫共學、共作點心餅乾等。

新豐樂齡學員賴增松表示，自從參加樂齡後，感覺身體變較健康，心理更是變快樂許多，實在是太神奇了！

新豐樂齡學習中心張芳慈老師表示，13所樂齡學習中心的樂齡長者為關懷弱勢老人，日前發揮愛心捐贈善款、發票及衣物給華山基金會新豐愛心天使站，雖然只是捐幾張發票及小額100元，但心中歡喜卻不可言喻，印證助人是快樂之本。

華山基金會投入失能、失依、失智「三失」的老人免費到宅服務，目前全台設有約 400個社區愛心天使站，以在地老化、在家老化及社區互助理念服務近3萬名弱勢長輩，盼社會大眾一同發揮愛心讓新竹縣愛心站擴及各鄉鎮，捐款資訊官網https：／／www.elder.org.tw查詢。

(中時 )