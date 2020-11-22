中捷故障，蔡其昌：應全部停駛檢修，不然大家心理都毛毛的

台中捷運綠線一輛列車21日連接器出現異常，試營運停駛檢修，立法院副院長蔡其昌22日表示，捷運新車這麼短的時間故障，不是機器疲勞，列車連接器直接斷掉嚴重安全問題，不能只靠幸運的天佑台中，市府不能等閒視之，應全面停駛檢修，沒有找出原因，相信大家心理都會毛毛的；交通局強調，除修復故障，廠商也會全面檢查所有列車，待確認安全無虞後捷運綠線將盡速恢復試營運。

蔡其昌今日下午出席國片《無聲》電影活動前，針對中捷故障事件受訪表示，看到捷運故障的照片，覺得這個問題恐怕很嚴重，捷運這是新車，在這麼短的時間之內就產生故障，因為是新車也不是機器疲勞，整個列車連接器出現異常，市府必須要嚴陣以待。

立法院副院長蔡其昌說，近日內有那麼多的市民去試乘，幸好都不是發生在行進中間，所以是天佑台灣，但不能只靠天佑台中，要解決故障原因。（盧金足攝）

台中市議員施志昌強調，嚴格監督中捷，要求成立專案小組，調查中捷董事長、總經理是否背負必須要年底通車的壓力。（盧金足攝）

立法院副院長蔡其昌日前也搭乘試營運的台中捷運綠線。（盧金足攝）

「很幸運的天佑台中！」蔡其昌說，那天他去試乘，近日內還有那麼多的市民去試乘，幸好都不是發生在行進中間，所以是天佑台灣，但是我們不能只靠上天保佑，市政府應該痛定思痛，除了全面檢修、停駛、檢修之外，要徹底的了解原因是什麼。

蔡其昌表示，這種事情如果發生在未來營運期間，若發生將是一個很大的事故，市府應該要嚴陣以待，捷運單位營業一段時間，試乘期間發生這個事情，安全第一，不管通車時間是什麼時候，已經等那麼久，市民等很久才好不容易通車了，也沒有差短時間幾個月檢修。

他強調，台中市議會應該全力要求市府，讓這些車子全部停駛，然後檢修徹底找出原因，「如果沒有找出原因，我相信大家心理都會毛毛的，都會感到害怕」，市政府應該盡速、嚴肅的來處理這個事情。

蔡其昌表示，他的家人搭乘台中捷運時，發生太太才走進捷運車廂，車門關了，女兒還留在車外，車門夾人問題之外，蜂鳴器的秒數太短，乘客搭車被迫分離，其他遇到這種事的乘各也急得跳腳。

台中市議員施志昌表示，對於280萬台中市民來講，大家期待有中捷，但是發生這麼大的重大事故，好在沒有人員傷亡，但是對於台中捷運公司一路以來就聽到被高層逼著要盡快通車，要在年底通車，是否在急就章的前提之下，有顧及到所有的安全品質？

施志昌強調，市議會一定要好好的嚴格來監督，現正值市政總質詢要求要來成立專案小組進行調查，中捷董事長、總經理是否背負必須要年底通車的壓力，是不是有行政疏忽？或者是管理的責任？要一一來釐清。

市長盧秀燕對捷運問題，強調「寧願過度小心，一切安全至上」，試營運目的就是要發現問題、解決問題，將以最嚴謹態度面對處理。

交通局指出，此次列車故障處為第17列車廂「電聯車車廂間半永久連接器牽引裝置軸心」斷裂，目前都還在保固期，廠商努力修復中；除了修復故障處，廠商全面檢查所有列車，待確認安全無虞後捷運綠線將盡速恢復試營運，目前12月19日正式通車暫不受影響。

(中時 )