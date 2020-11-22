另一伴超級愛乾淨究竟是好事還是壞事？一位男網友在網路上抱怨女友的潔癖習慣，詳列了9大要點要大家評評理，到底他該果斷分手還是繼續忍受，最後還誇張的形容這位潔癖女友比「處女座的老媽還可怕」。文發出後引來網友熱議，不少網民怒轟「自己髒還怪別人有潔癖？」

一位男網友在臉書粉絲專頁「靠北女友2.0」上匿名投稿，原PO大抱怨女友潔癖過了頭，更列出九大要點，其中包括，一是進房間不能帶食物；二是進門一定要洗手，強調要用肥皂；三是要躺床就只能穿乾淨的內褲，以防外衣弄髒床；四則是餐後要刷牙三次，等於一天刷九次；五則是做愛後床單若噴上體液都要立刻用酒精消毒，男網友怒吼「都不問舒不舒服，只在乎那該死的床單。」

六則是每天隨身攜帶酒精，不停的消毒手機及馬桶蓋；七是隨身攜帶水質檢測筆；八是無法忍受原PO臉上有粉刺，只要看到就拿出夾子要夾，男網友哀號「怎麼連毛細孔都要管」；最後，第九點則是去夜店時，女友一滴酒都不喝，理由則是夜店酒太甜，會蛀牙。

原PO無奈地寫下，潔癖嚴重的人自己活得累就算了，幹嘛還連累身邊的人，最後更求助網友該果斷分手還繼續忍受，甚至跪求眾網友的案例分享，希望能給他一些感情上的建議。原PO還附註說明，女友並不是處女座，但卻比他處女座的老媽邪惡百倍。

文發出後，不少網友熱烈回應，「建議你放手吧！讓別的男人擁有那麼棒的女人是應該的」、「外面的衣物不上床是基本的吧？」、「除了第7點以外，其他不都很正常嗎？是你太髒了吧！」、「自己髒還怪別人有潔癖？」、「如果她真的有重度潔癖，你老二應該要消毒過才能使用」、「根本優質女友靠北三小？除了牙有點刷太多。」

(中時新聞網)