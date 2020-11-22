2020「秋鬥」遊行下午登場，旺旺集團董事長蔡衍明22日下午1點半抵達現場捍衛新聞及言論自由，民眾高呼「旺董加油」，蔡衍明回應要讓人民過好日子，「我不重要，台灣加油！」此外、聯合報》發行人王效蘭也坐輪椅到現場，並與蔡衍明交談10分鐘，一起支持言論自由。

遊行過程中，許多民眾對蔡衍明高喊「加油」，不斷拍手歡呼、拍照，蔡衍明則拱手回應「我們一起加油」。

旺旺集團董事長蔡衍明與聯合報發行人王效蘭握手支持言論自由。（圖：李文正攝）

蔡衍明受訪時表示，他參加遊行並不是要佔據要點，台灣未來才是最重要的事情「真道理性 真愛台灣」，並怒批民進黨政府到底做什麼政府？政府應該要讓人民過好日子，不是無視民意、扼殺言論自由「政府不是拿來賺錢的」。

蔡衍明指出，人民將會在這場遊行展現憤怒，政府要對人民好！至於中天的人他會負責，「政府不負責是政府的事，我不能讓中天的人抬不起頭」。

現秋鬥遊行正從凱達格蘭大道展開遊行，將行經立法院，終點民進黨黨部，警方目前預估有上萬人參與，隊伍綿延有數公里，陸續抵達民進黨黨部。

(中時 )