國民黨新竹縣黨部22日在義民中學禮堂舉辦126年黨慶活動時，縣長楊文科、擔任縣黨部主委的副縣長陳見賢及縣議會議長張振榮「三巨頭」，都批評民進黨不能接受不同聲音「關掉中天」，封殺新聞自由，要讓台灣變成一言堂，這是台灣自由民主的倒退！

「民進黨說一套做一套，都在騙選票！」縣長楊文科說，民進黨用促產會要消滅國民黨，要修改政黨法要求國民黨取消黨徽，蠻橫無法無天，不能接受不同聲音，關掉中天電視台，與早期黨外爭取言論自由的理念背道而馳，進口萊豬更戕害下一代的健康，倒行逆施只有民進黨做的出來！

新竹縣議會議長張鎮榮（中）指民進黨把中天關掉，要把台灣變成一言堂，這是台灣自由民主的倒退。（羅浚濱攝）

議長張鎮榮以「武則天」形容總統蔡英文，指台灣不是美國的附庸國，蔡英文可以犧牲國人的健康進口萊豬，號稱這樣可以提升台灣的國際地位，結果是一場空，執政後封殺新聞自由，把中天關掉，不能容忍反對的聲音，要把台灣變成一言堂，這是台灣自由民主的倒退！

「這實在太可惡了！」縣黨部主委陳見賢說，台灣豬禁用瘦肉精，口蹄疫拔針1年後，新竹縣主動通報湖口鄉發現豬隻感染口蹄疫，他還陪同蔡英文去視察，萊克多巴胺是瘦肉精的一種，是毒品竟然要進口，危害下一代健康，多元社會要包容接受不同的聲音，但民進黨為達目的不擇手段，可以把中天關台，讓台灣走向獨裁！

(中時 )