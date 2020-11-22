國道4號台中系統今天凌晨發生重大車禍，造成4死2傷，值得注意的是，這6人都未繫安全帶，其中坐在前座的兩人還用簡易插銷插孔，避免沒繫安全帶車子一直響警示音，專家表示，許多不正確的安全帶繫法恐害你喪命，千萬不可大意。

20201122中天新聞 疑未繫安全帶5人噴飛 休旅車翻覆釀4死

根據道路交通管理處罰條例，行駛於高速公路或快速公路，小客車駕駛人和乘客未繫安全帶，一人未繫安全帶罰3000元、二人以上罰4500元。不過還是有人心存僥倖，根據警方表示，今天凌晨發生在國道的死亡車禍，前座兩人的安全帶插孔上就是插著簡易插扣，等於沒有繫安全帶，也完全失去保護作用。

此外，也有人會先扣上安全帶，人再坐進座椅，只拉肩帶跨在胸前，避免被照相取締，但腰帶坐在屁股後沒綁，根據《聯合新聞網》報導，國道警察泰安分隊長陳繼昌表示，這樣繫安全帶仍有被甩出車外的危險，且可處3000到6000元罰款。

陳繼昌建議，正確繫安全帶的做法是帶子跨過胸前、插進插銷後，要聽到咔一聲，為了保險，最好再拉一拉確定扣好後，才能確保安全。

(中時新聞網)