台中市大梨山地區蜜蘋果常在田間失竊，和平警分局近期加強巡視並鎖定特定車輛，21日深夜在平等里中興路攔查到該部小貨車，車上載有300多公斤蜜蘋果及少許甜柿，劉姓夫妻否認行竊，經農友指認確實為他所失竊，警方訊後將兩人依竊盜罪將送辦。
60歲劉男涉嫌偕同妻子長期竊取和平區環山地區農友種植的蜜蘋果及甜柿，21日凌晨3點40分兩人開著小貨車，載運300多公斤蜜蘋果及部分甜柿，遭和平分局員警攔查發現。
劉嫌否認行竊，供稱向不明外籍移工購買，來源交待不清，警方經清查，通知鍾姓果農出面指認該車水果竊。當地果農表示，近7、8年來，大梨山地區農友耕種的蜜蘋果等經常被竊，懷疑劉男是慣犯。
和平分局長吳燕山指出，冬季是和平區蜜蘋果、梨子及甜柿等水果盛產期，警方都會規劃護農專案，並擴大臨檢及聯合查察等勤務，加強防竊，防範宵小覬覦高經濟作物，守護農民的辛苦收成。
(中時 )
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