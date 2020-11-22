秋鬥今日登場，今日下午1點許，日日春協會及黑手那卡西上台演唱改編自「兩隻老虎」的「美國毒豬」諷刺民進黨，並點名蔡英文總統、行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中、農委會主委陳吉仲、民進黨立委王定宇、吳思瑤、基進黨立委陳柏惟等7人，把進口的美國毒豬吃掉。

今日下午秋鬥，包括食安代表媽媽王靖媛、雲林豬農蔡德福等人出席上台。王靖媛表示，過去支持蔡英文總統，但如今為了自己的小孩，要請蔡總統重新思考，進口萊豬到底有什麼好處，也不該拿自己孩子的健康去換取任何利益。台灣有自己的實力定位，可以走出去，也該向歐盟看齊，不要再去吃有毒的食物。

抗議豬農帶來的台灣豬(吳家豪攝)

現場抗議民團標語 (吳家豪攝)

蔡德福說，自己在今天帶了3隻台灣豬到場，因為在5年多前蔡總統也是靠3隻小豬當選。帶豬來的目的，是要讓蔡總統回憶，當初是如何當選的。而這次開放萊豬的錯誤命令，卻讓人民擔心健康問題。

緊接著黑手那卡西演唱「美國毒豬」，並表示「美國毒豬快來了，請蔡英文總統等7人及民進黨吃掉。」在演唱結束後，喊出「勞工拒吃瘦肉精，萊豬直送民進黨」口號。

黑手那卡西接著指出，民進黨用台美關係當藉口，要餵人民吃瘦肉精，所有萊豬應該全部還給美國，最後要問民進黨和蔡英文總統「你的良心在哪裡？」

(中時 )