新北市中和高中21日主辦「2020 新世代青年城市論壇」，目標在新媒體當道的時代，培養下一世代的新媒體造局者，論壇邀請新媒體領域業界菁英，分享全球趨勢以及新媒體浪潮走向，提升學生宏觀眼界。

論壇更規畫3大熱門新媒體專業課程─「公民記者」、「網紅練習生」與「社群策展」，發掘與培育新媒體領域的領袖型人才，培養學生創意思考、議題觀察、溝通表達及策展能力，在新媒體領域中創造出自己的機會與新局面！

新北市中和高中21日主辦「2020 新世代青年城市論壇」，目標在新媒體當道的時代，培養下一世代的新媒體造局者。（中和高中提供）

新北市中和高中21日主辦「2020 新世代青年城市論壇」，目標在新媒體當道的時代，培養下一世代的新媒體造局者。（中和高中提供）

新北市中和高中21日主辦「2020 新世代青年城市論壇」，目標在新媒體當道的時代，培養下一世代的新媒體造局者。（中和高中提供）

「公民記者」課程讓喜歡說故事、採訪報導、拍攝剪輯的學生，打造為自己關注的議題發聲的好機會！「網紅練習生」課程幫助學生從如何營造個人特色、影片企劃發想到影片製作，一步步打造出新世代網路領袖！「社群策展」課程，讓學生實際體驗社群編輯養成過程，從策展內容經營、議題策展與擴散，培養網路趨勢洞察者！

論壇的晚會成果發表方式，突破過往傳統學生上台報告形式，結合Z世代流行文化，以音樂創意表演結合學生成果發表，打造以「電波實驗室」為主題的晚會。中和高中柯雅菱校長表示：｢期許學生們在整天論壇洗禮之後，以新媒體為基點，在網路上發揮如電波般看不見，卻能擴散深遠的正面影響力。｣

(中時 )