經濟部在22日下午將在經濟部召開RCEP說明記者會，邀請9大產業參與，扣件產業的代表、台灣螺絲公會理事長蔡圖晉表示，產業除了受到RCEP的關稅衝擊，新台幣匯率太強、「超升太嚴重」，希望能藉這場合代表業界向政府請命出手整頓匯率。

由於行政院長蘇貞昌相當關心此事，認為必須要好好向產業界說明，因此這場座談會提高層級，預計由行政院副院長沈榮津主持會議，會中更有經濟部長王美花、國發會主委龔明鑫一同聆聽業者心聲。

蔡圖晉表示，台灣的扣件螺絲大約是全球第三名，但從2018年開始產值從1,760億元降至2019年的1,430億元，「今年能不能超過1,100億元都很困難」，看到RCEP形成、東協10+5聯手，「最少被課5至30％的關稅」。

扣件產業很早就嗅到危機，台灣螺絲公會副理事長蔡永裕表示，與政府配合得很好、很早就配合發展新南向政策，往馬來西亞、越南等地佈局，但今年受到疫情影響，歐美等高端國家「整個產業幾乎半停頓的狀態」。

「鋼鐵業不像科技產業，沒有保護。」蔡圖晉認為，面對中國與東協壓力存在，在亞洲沒辦法賣，「不是東西沒競爭力」，現在又加上台幣匯率太強，「壓力很大」，整個產業前景看到明年第二季都無法改善，希望政府可以出手救費率、讓台幣貶值。

(工商 )