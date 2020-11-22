麗寶跨年住房最後倒數中，跨年當晚皆滿房，1日、2日也將近滿房，要搶要快。（麗寶樂園渡假區提供／陳淑娥台中傳真）

想要看台中麗寶跨年又不想舟車勞頓，可入住麗寶賽車主題旅店，體驗在賽車風住宿。（麗寶樂園渡假區提供／陳淑娥台中傳真）

麗寶跨年演唱會將邀請有美腿的「鄉民老婆」吳卓源，與閨密陳芳語，帶來獨家聯手演出。（中天電視提供／陳淑娥台中傳真）

首度參加麗寶跨年場的陳芳語，表示將在跨年演唱會演唱集將發行的同名單曲「公主病」。（中天電視提供／陳淑娥台中傳真）

麗寶樂園渡假區將於12月31日、元旦連續兩天舉辦「台中麗寶跨年雙演唱會」，將由5566開場，安心亞、吳卓源、陳芳語、LEO王等歌手輪番上陣，頑童MJ116獨家壓軸；此外，近6000發精彩煙火秀更是重頭戲。麗寶樂園渡假區指出，渡假區內的麗寶福容大飯店與麗寶賽車主題旅店，跨年當天已全數客滿，元旦及2日也即將滿房，想要搶跨年連假訂房的民眾手腳可要快。

「台中麗寶跨年雙演唱會」將由5566開場，安心亞、吳卓源、陳芳語、LEO王等歌手輪番上陣，頑童MJ116獨家壓軸。多位女神集結麗寶跨年，還有獨家的合作演出，演藝圈閨蜜檔Juila吳卓源與Kimberley陳芳語，兩人從18歲認識至今，從未一起同台跨年。

陳芳語說，「我和Juila一起經過了很多事，但這麼多年來第一次在同一個舞台一起跨年，覺得非常有意義也很期待！」第二次參與台中跨年演出的吳卓源表示，「這是我第一次和陳芳語一起唱跨年，感覺非常興奮一定會激盪出很精彩的演出，我們會安排一個特別的橋段，將我們兩個人的音樂銜接起來，讓大家的視覺跟聽覺都能夠非常的滿足，這個特別的橋段，請大家一定要來現場，跟我們一起跨年。」

麗寶樂園渡假區指出，今年煙火將施放近6000發，以平均每秒10發煙火的高密度設計編成精采煙火秀，兩天施放長度共10分鐘，並融合國際最新施放方式，包含競技式燃放以及意向性燃放，讓前來跨年的觀眾可以看到國際級的設計。煙火節目分成「樂園」、「青春」、「期許」三大主題，今年更首度設計270度包含了觀眾視角的三大面景觀煙火，讓現場民眾感受被璀璨煙火環繞中的臨場震撼。

麗寶樂園渡假區表示，麗寶福容大飯店自31日至1月2日推出「麗寶假期-2021麗寶迎豐年」住房專案9999元起，每房含2人自助早餐、晚餐、同樂券（含迎賓飲料、三溫暖、休閒活動DIY等）、探索世界雙日門票、天空之夢摩天輪搭乘券，晚餐主打豪華自助百匯，季節直火料理、新鮮海鮮吧、現煮牛肉湯、現切美國牛排等。

另外每客加贈「后里果香烤羔羊排」或「法式田園焗烤北海道扇貝」，搭配啤酒、飲品、冰淇淋吃到飽，暢快無限；而麗寶賽車主題旅店同步推出「麗寶賽車駕期」4999元起，含能量早餐2客。31日晚上兩館飯店已全數客滿，1日及2日也即將滿房，獨家跨年雙演唱會卡司陣容精采可期，千萬不能錯過。

《台中麗寶樂園跨年雙演唱會》12月31日、2021年1月1日將在中天綜合台、中天娛樂台、中視、中視數位新聞台、中視MOD、以及MOMO TV上轉播，新媒體部分在中天快點TV粉絲團、中天電視Youtube頻道和中時電子報app也都同步直播。

(中時 )