第57屆金馬獎昨晚圓滿落幕，《消失的情人節》奪下5獎成為最大贏家，此外81歲的陳淑芳出道63年，終於奪下金馬獎，而且還是女主角、女配角雙奪，都掀起網友討論熱潮，不過資深藝人黃安則是PO文狂酸：「金馬獎是個地方影展」。

金馬獎昨晚圓滿落幕，結果則是幾家歡樂幾家愁，但入圍即是對電影人的肯定，不過近年演藝重心移往大陸的黃安，則是狂酸：「昨晚结束的台灣金馬獎，得獎的你們認識幾個？獲得《最佳劇情片》的《消失的情人節》，據說賣座不錯，大約600萬人民幣吧」，似乎認為區區票房怎敢說嘴。

黃安微博全文。（圖／黃安微博）

對於蔡英文總統大讚本屆金馬獎，認為豐富了台灣文化，黃安則是相當不認同，留言嘲諷：「如果我們把金馬獎從此視為地方影展的話。交給豬鼻子的時候，是春晚；經過幾年，它辦成了村晚。台灣各行各業，可做如是觀」。

對此大陸網友也紛紛留言：「僅認識终身成就獎的導演侯孝賢」、「要不是看到安哥微博，我都忘了還有金馬獎這個盛會」、「曾經何等星光燦爛，如今只能自娛自樂，還有誰在乎嗎」。

(中時新聞網)