民國39年2月17日，在時任金防部司令胡璉的策畫下，台灣發行了第一張愛國獎券，並用結餘款蓋了新埔國中的大禮堂；去年，新竹縣政府將這個已經轉為社區共讀站的圖書館列為歷史建物，並由縣長楊文科以胡璉的字號命名為「伯玉堂」；21日上午，楊文科親自主持揭牌儀式。

胡璉接任金防部司令官後，於民國39年初計畫興建金門「中正堂」和新埔怒潮學校的大禮堂，但苦無經費，時任怒潮學校校長柯遠芬與胡璉商量後，決定發行愛國獎券籌款。

柯遠芬聯合新埔鎮長潘錦河組織愛國獎券發行委員會，自任主任委員，潘任副主委，以新埔鎮農會公庫作保，得到台灣省財政廳許可，於民國39年2月17日發行台灣第一張愛國獎券，發行量有數萬張，每張面額新台幣1元，但僅限怒潮學校師生及新埔鎮民憑身分證購買。

獎券很快就賣完，扣掉給獎，還剩4千多元，足夠建造新埔怒潮學校的大禮堂，但學校卻在當年9月遷往金門。籌到的經費用不到了，但基於「取之地方、用之地方」的想法，到民國 41年初，十二兵團決定將禮堂蓋在新埔國中，第二年完工啟用。

啟用儀式原本邀請行政院長陳誠出席剪綵，但最後是由總統府顧問羅卓英上將代行主持。據了解，邀請陳誠出席剪綵，是因為十二兵團是由十八軍擴編而成，陳誠則是十八軍的首任軍長。

十二兵團捐給新埔國中的禮堂自民國98年以後改做為圖書館，並於108年2月初改造為社區共讀站，供全校師生及社區民眾閱讀討論與休憩之用。

為紀念胡璉上將募款建造新埔國中禮堂的歷史，怒潮同學校友會梁懷茂等人向新竹縣長楊文科請願，申請打造「伯玉堂」牌匾。揭牌儀式當天，楊文科親臨主持，與會來賓還有怒潮理事長梁懷茂、金門酒廠胡璉基金會副執行長林芳璇將軍、陸軍司令部參謀長、胡璉的孫兒胡敏越、新埔鎮長林保祿、新埔鎮教育基金會董事長劉康義及執行長徐永清等人。

(旺報 )