「苦練決勝負，人品定優劣」是前兄弟象隊訓，前象隊球員李文傳以隊訓教導嘉義市民生國中青少棒，這次繳出亮眼表現，不但達成設定的8強目標，更一路過關斬將，今（22）日以3比2擊敗台北市興福國中，獲得隊史第4座軟式聯賽冠軍。

民生在2局上發動攻勢，2出局後劉韋辰打擊造成對手三壘手失誤，下一棒邱煜傑擊出三壘安打送回分數，民生1比0領先，不過下半局興福也靠著安打及失誤攻下分數，雙方戰成1比1。

4局上2出局後王威壬打擊再度造成興福三壘手失誤，劉韋辰補上三壘安打送回隊友，下一棒邱煜傑也敲安，助隊3比1領先。6局下邱昱文擊出二壘安打，2出局後楊秉憲敲安帶1分打點，興福追成2比3，但後續未能繼續追加分數，最終民生1分之差封王。

國中軟式棒球聯賽嘉義市民生國中扳倒台北市興福國中，獲得隊史第4冠。（學生棒聯提供／廖德修台北報導）

賽後李文傳稱讚球員能頂住壓力一路拿到冠軍，表現真的很棒；另外他也特別提到國三球員翁偉翔，其實8強賽對戰新北二重之後他的手就不太舒服，隔天甚至舉不起來。不過今天冠軍戰前他向教練表達狀況好轉許多，希望冠軍戰可以上場為球隊貢獻。

民生先發投手劉韋辰3局僅失1分非責失分，翁偉翔克服手部不適，接手4局投球被擊出3支安打，另有1死球保送掉1分，穩住局面為球隊奪冠，突出表現讓教練讚不絕口，最終也成為賽會MVP。

李文傳稱讚道，球隊這次比賽繳出200分的表現，本來為球隊設定8強的目標，沒想到可以一路晉級，比賽中投手都能完成教練交付的局數，教練下達的戰術也都能成功執行。

以前曾是兄弟象球員，李文傳以隊訓「苦練決勝負、人品定優劣」勉勵球員，「主要是小朋友都同心協力盡力去打，我跟他們說，盡力就好，輸贏都沒關係，不要有遺憾。」

國中軟式棒球聯賽個人獎項得主合影。（學生棒聯提供／廖德修台北傳真）

民生獲勝後取得隊史第4座軟式聯賽冠軍，興福亞軍為隊史最佳，中市中山獲得第3名、桃市光明殿軍作收，第5名至第8名依序為桃市龜山、南市金城、北市長安、投縣中興。

個人獎部：最佳總教練：李文傳。最佳教練：嘉市民生蔡士偉、黃振潁。打擊獎第1名：北市興福徐昱文（0.524）、第2名：嘉市民生邱煜傑 （0.455）、第3名：嘉市民生翁偉翔 （0.421）。全壘打獎：北市興福徐昱文（2支）。打點獎：北市興福徐昱文（12分）。投手獎：嘉市民生李侑錫（3勝、ERA0.678）。

(中時 )