新北三重位在台北隔壁，交通方便又比新北其他鄉鎮更早開發經濟，有網友就疑惑，為何三重一手好牌，最後發展卻大大落後板橋，無法成為新北一級行政區？對此，網友留言就是因為離台北太近，人反而被台北吸走，以及資源、居住品質差導致發展不了。

這名網友在PTT發文，指出三重明明有不錯的地理優勢，過橋就到台北市，早期更因為大稻埕的關係很早發展經濟，是過去台北縣第一個升格的縣轄市，台北橋還因為「機車瀑布」奇觀聞名國際，連好萊塢男星都在臉書上分享過，但這一線城市怎麼連大型百貨公司、影城都沒有，讓原PO好奇三重到底怎麼了發展不起來？

對此，網友認為關鍵出在離台北太近了，過橋就到根本不需要留在三重消費，「至少4條橋可以直接到台北」、「通通都被台北市吸去啦，過橋什麼都有」。

且三重的資源搶不贏板橋，「新板整塊工業區打掉重新規劃，市政府+三鐵，附近的品質提升的比較快，房價高少了一些雜七雜八的」、「沒有地吧，太早蓋好蓋滿囉」。

以及三重居住品質差，「一堆工廠、私人廟藏在民宅內」、「三重是新北少數不用守法可以亂停的地方XD」、「因為地痞流氓、8+9太多」，更有人直言，三重是個早期過度擴張又沒有法律約束的地方，除非都更不然怎麼改都很慘。

(中時新聞網)