台南未滿月嬰兒死亡 爸媽睡醒驚覺「無呼吸心跳了」 15:512020/11/22 中時新聞網 蘇育宣 、中時、李宜杰 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台南未滿月嬰兒死亡。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台南市歸仁區昨日（21）發生一起嬰兒猝死案件！一名僅1個月大的男嬰，21日下午1時許，突然沒有了呼吸心跳，吳姓母親與同居人立刻撥打119，由消防人員將男嬰送往台南市立醫院急救，無奈仍於2小時後宣告不治。 歸仁警分局偵查隊今日（22）報請法醫相驗，初步判定男嬰全身未有明顯外傷，排除有虐嬰情事。據悉，男嬰送往醫院急救時，原認定為噎奶，但經過相驗後，仍無法確定死因，預計將於24日解剖，釐清死亡原因。 (中時新聞網) #台南 #未滿月 #滿月 #嬰兒 #死亡 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台南未滿月嬰兒死亡 爸媽睡醒驚覺「無呼吸心跳了」 15:512020/11/22 社會 白靈凌晨曬裸身泡澡照 驚吐「夢到騎了一隻白馬」 13:052020/11/21 娛樂 川普長子小唐納確診 曾稱「新冠死人沒什麼」 07:272020/11/21 國際 吳宗憲摔車「安全帽全碎」檢查結果出爐 Sandy曝照片狠哭 21:132020/11/19 娛樂 基隆7月大男嬰保母家離奇死亡 解剖驚見內臟破裂疑遭虐打 09:182020/11/20 社會 牛肉麵事件重創傳年底下台 蘇貞昌本人回應了 18:422020/11/20 政治 吳宗憲摔車錄影半小時才就醫 今將赴醫院做腦部斷層檢查 08:252020/11/19 娛樂 吳宗憲摔傷斷層掃描出爐 驚曝「腎臟長東西」 15:082020/11/20 娛樂 牛津新冠疫苗傳捷報 老年人產生強烈免疫反應 無嚴重副作用 15:312020/11/19 國際 空頭總司令買第4間房 遭瘋傳房市回春 他驚爆一句 10:002020/11/21 財經 社會熱門新聞 住戶問「老婆前天陪上班？」保全愣住 看監視器後崩潰嚇壞 - 社會 1天想啪3次每次1小時 女友罵變態 網笑：把她當健身器材？ - 社會 29歲女「畢羊單攻」罹難 父怒批主揪沒保險 網：湊車錢而已 - 社會 「我的婆婆殺了我」冷血霸凌言語曝光 惡婆婆身分起底超驚人 - 社會 台大法律婆婆刻薄錄音曝光 網質疑「誰比較心機」 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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