台南市歸仁區昨日（21）發生一起嬰兒猝死案件！一名僅1個月大的男嬰，21日下午1時許，突然沒有了呼吸心跳，吳姓母親與同居人立刻撥打119，由消防人員將男嬰送往台南市立醫院急救，無奈仍於2小時後宣告不治。

歸仁警分局偵查隊今日（22）報請法醫相驗，初步判定男嬰全身未有明顯外傷，排除有虐嬰情事。據悉，男嬰送往醫院急救時，原認定為噎奶，但經過相驗後，仍無法確定死因，預計將於24日解剖，釐清死亡原因。

(中時新聞網)