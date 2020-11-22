鯰魚哥劇中終於向潘嘉麗告白。（TVBS提供）

鯰魚哥劇中終於向潘嘉麗告白。（TVBS提供）

林建予（鯰魚哥）在TVBS全新一季《女力報到－最美的約定》中與潘嘉麗曖昧感爆棚，讓網友看得好心急猛敲碗，催他快點告白，上週才播出喝醉酒的潘嘉麗對著林建予大喊：「你連說我愛你都怕。」本週林建予回應粉絲們的念力，精心策劃了一場復古party，只見劇中所有演員穿著復古服裝，搭配音樂，費心營造浪漫氣氛。一見時機到來，林建予總算拿出大聲公說出「I Love U」，在眾人見證中對潘嘉麗獻上鮮花，深情告白。

現實生活中，潘嘉麗20日才剛舉辦婚宴，幸福地把自己嫁掉！林建予笑說，聽到潘嘉麗即將結婚的當下，內心浮現「又來了」，因為上一個在劇中的女朋友鄭亞(飾 趙雅芝)也在年初嫁給日本老公，讓他因此被封「最後一任男友」。他笑說自己也不知為何會這樣，索性呼籲各大女藝人：「如果想嫁掉的，快來《女力報到》跟我配對吧！」

林建予身為女力報到的「資深演員」，對於還是新人的潘嘉麗給予很多照顧，林建予表示潘嘉麗跟鄭亞很像，曾經一句很簡單的詞NG了8次，或是不清楚走位擋到攝影機，不過他都會耐心教導對方如何走戲。

「女力紅娘」可不是叫假的！林建予在劇中也為了撮合張瀚元及林柏妤（飾演韓曉），想盡辦法為兩人製造相處機會；先前劇中韓曉坐上許晟元的機車並環抱他的腰，林建予飾演的邱佑廷劇中暗示張瀚元，如果不照做的話，會被林柏妤的哥哥，身為律師的王建復（飾 韓森）控告「性騷擾」、「始亂終棄」、「渣男」，用盡手段只為提點對方：「你就是要負責到底。」戲裡戲外都盡責扮演紅娘角色。

(中時 )