香港財政司司長陳茂波22日在港財政司官撰文稱，香港將根據RCEP協定的相關條款，爭取成為協定生效後第一批加入的經濟體。

陳茂波指出，2019年香港與RCEP中十五個成員國的雙邊貨物貿易總額達7,655億美元，佔香港的貨物貿易總額71％。雖然香港對大部份進口貨物都免徵關稅，且製造業比重很細，但加入RCEP協定將令服務貿易及投資等環節受惠。故香港已早於2018年向RCEP各成員經濟體表達加入協定的意願。

陳茂波認為，RCEP協定有利促進國家的出入口和對外投資，擴大先進技術、設備和零組件等的進口，同時亦有助區域產業鏈的進一步發展。香港會繼續盡最大努力拓展外循環的每個空間，促進香港經濟的活力和動力，並在區域產業鏈發展及資源配置方面扮演更積極角色，為香港開拓更多潛在市場及產業，推動經濟進一步高品質發展。

同時，對時大陸經濟以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局，陳茂波表示，香港在內循環中肯定能夠發揮所長。在內需方面，港商可將產品內銷、為外國產品建立在華分銷通路，也可開拓大陸高增值服務及專業服務等市場。在產業鏈的層面，從科研創新、產品研發到設定產品標準等，香港都具有優勢和發展潛力。而粵港澳大灣區城市群的發展，將是香港在內循環的主要切入點。

(工商 )