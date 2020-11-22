東協與中國等15個國家簽署RCEP，外界認為紡織等4大產業將首當其衝。經濟部在22日下午將在經濟部召開RCEP說明記者會，邀請4大產業、9大公會參與，被認為在「重災區」的紡織業、紡拓會秘書長黃偉基表示，關鍵在於未來參與國將如何進行「原產地認定」，如果標準從嚴，將對產業非常不利。

RCEP 的15個成員國裡面、有7個國家是CPTPP會員國，黃偉基指出，紡織品是敏感產業，因為「原產地認定標準」將會影響甚鉅。他解釋，如果RCEP的原產地認定標準是較鬆散，「哪裡剪裁、哪裡縫製、那裡就是生產地」，而CPTPP要求較嚴格，當地國生產的成衣是要求紗織成布、布製成成衣都必須要在同個國家。

黃偉基說，現在必須要密切觀察RCEP跟CPTPP重疊的7個會員國，接下來國會通過文本時是採取哪一種原產地認定，「如果採取鬆散標準的話，對台灣比較有利」，因為這樣台灣還是可以將紗布運至越南、製成「越南製造的成衣」對外銷售，所以這對紡織業的上游化纖產業有影響。

「但是他們對台灣的關稅歧視大約在2013年就開始了。」黃偉基強調，台灣的紡織業的創新產品是別的國家也做不出來的，即便面對關稅壓力，還是相當有競爭力，而且未來品牌商在要求環保、綠色製程時，「目前也只有台灣做得到」。

(工商 )