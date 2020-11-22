陳淑芳奪影后.女配 後台秀擁雙馬「幸運小物」

81歲陳淑芳出道63年，一入圍金馬就以《孤味》和《親愛的房客》，連續拿下影后和女配角雙料大獎，陳淑芳更狂的還不只如此，PTT網友就細數，陳淑芬在金馬典禮一共上台5次，也讓網友狂讚陳淑芬根本是金馬57的MVP。

陳淑芳昨晚雙雙擒下金馬影后和女配角寶座，她噴淚感性說：「我是演員，不是明星，有人找我，哪怕一場戲、一句話，我都會演，而且我不會漲價。」陳淑芳感謝侯孝賢在人生谷底給她鼓勵，陳淑芳真性情發言感動全場。

同時，PTT就有網友細數，陳淑芳在金馬獎一共上台5次，首先是陳淑芳和于子育演唱電影《孤味》的同名主題曲，第2次是陳淑芳以《親愛的房客》奪女配角獎，第3次是陳淑芳參與配音的動畫《夜車》奪最佳動畫短片，第4次是侯孝賢導演獲得終身成就獎時，陳淑芳就站在侯導身後，原來她演過許多侯孝賢的作品。

陳淑芳和于子育演唱電影《孤味》的同名主題曲（左圖）；陳淑芳以《親愛的房客》拿下女配角獎。（圖／本報系資料照片）

《夜車》拿下最佳動畫短片，陳淑芳開心上台祝賀（左圖）；侯孝賢獲得終身成就獎，陳淑芳上台恭喜。（圖／本報系資料照片）

而陳淑芳第5次上台則是她風光以《孤味》封金馬影后，陳淑芳拍戲拍了63年，第一次入圍金馬、第一次走紅毯，就風光拿雙料大獎，還超狂登台5次，網友也狂讚陳淑芳：「金馬57的MVP絕對是陳淑芳阿姨」、「今年是淑芳影展」、「為她開心」、「老演員演技就是讚 實至名歸」。

陳淑芳以《孤味》成功擒下金馬影后，她開心又感動地抱著獎盃。（圖／本報系資料照片）

(中時新聞網)