被封為「天然美女」的韓國女星宋慧喬，結束與宋仲基不到2年的婚姻，恢復單身的她魅力依舊，各大代言接不停。身為超強放電機，更被傳出與舊愛玄彬舊情復燃，甚至已經同居的消息，只是傳聞歸傳聞，始終未得到當事人與經紀公司證實。

今(22日)是宋慧喬39歲的生日，她特地在自己的IG上，PO出自己童年的照片，照片裡她穿著韓服，圓圓大大的眼睛和胖嘟嘟的臉頰，實在可愛；另一張則是年齡稍大一點，看著鏡頭正在吃東西的照片，不論是哪一張，其實不難看出宋慧喬真是天生麗質，從小漂亮到大，也難怪在韓國是榜上有名的天然美女。

宋慧喬貼出自己童年照，模樣相當可愛 (圖/ 翻攝自IG/ kyo1122)

除了曬出自己的童年照，限時動態裡發了好幾則好友們貼出的慶生動態，其中更有曬出宋慧喬坐在海邊與開心的合影的照片，並說「happy kyo day」；看到好友們雪片般的祝福，也能發現宋慧喬的好人緣。

好友們紛紛送上對宋慧喬的生日祝福 (圖/ 翻攝自IG/ kyo1122 )

目前單身的她，似乎將生活重心都放在自己的演藝事業上；許多粉絲除了關心喬妹的Mr.Right什麼時候會出現之外，更期待她接拍的新劇《現在分手中》什麼時候會上映。

(中時新聞網)