新北市中和區公所今（22日）在中和公園舉辦「中和土地公文化祭」。（葉書宏攝）

新北市中和區公所今（22日）在中和公園舉辦「中和土地公文化祭」。（葉書宏攝）

新北市中和區公所今（22日）在中和公園舉辦「中和土地公文化祭」。（葉書宏攝）

新北市中和區公所今（22日）在中和公園舉辦「中和土地公文化祭」。（葉書宏攝）

新北市中和區公所今（22日）在中和公園舉辦「中和土地公文化祭」。（葉書宏攝）

新北市中和區公所今（22日）在中和公園舉辦「中和土地公文化祭」，活動邁入第9年，現場規畫有擲神筊大賽、闖關、DIY手作等活動，吸引逾千人到場參加，其中還有不少親子同行，副市長謝政達也到場祈福，盼可以在「福德正神」庇佑下，民眾健康平安。

適逢周末假期、天氣晴朗，今（22日）上午即吸引逾千人到場參加，主辦單位於主舞台區邀請聖藝龍獅團鼓陣開場、巧莓園小朋友裝扮舞蹈、莊敬高職、竹林中學學生熱舞、中和國小及二胡女神優揚樂曲演奏等精采表演。

此外，還有「擲神筊大賽送55吋電視」、「闖關活動摸彩抽石頭機器人」、「闖關抽文創好禮」及大小朋友都喜愛的「DIY手作彩繪遛遛球、」、「土地公捏麵人」等活動。

謝政達表示，中和區有近70間土地公廟，尤其是擁有全國最高土地公神像的南山福德宮更是享譽全台、香火鼎盛，新冠肺炎防疫期間，特別感謝各宗教團體積極配合防疫政策，取消或縮減大型宗教活動落實各項防疫作為。

中和區長賴俊達說，土地公文化祭自2012年舉辦以來，今年邁入第9年，充分展現市府及區公所重視在地福德文化傳承與推動；中和區宗教團體也配合防疫作為受國內外媒體注目，德國之聲、日本NHK等外媒都到中和深入報導，可謂基層防疫標竿。

值得一提，今年活動提供精美紀念品，包含土地公帆布束口後背包、旅行收納包、神筊小領巾、小神衣吊飾、土地公福餅及貼有土地公貼紙的時尚後背包等超過1000份土地公文創好禮，不僅能闖關抽好禮還可以和土地公一起歡度愉快周末。

中和區公所表示，後疫情時代，市府及區公所再次呼籲市民朋友持續落實防疫新生活，勤洗手、保持社交距離，參加大型活動一定要佩戴口罩。

(中時 )