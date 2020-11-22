藝人黃子韜曾是韓團EXO成員，後來自己成立工作室，在大陸發展得風生水起，他也時常發文分享日常，日前卻不小心在微博帳號發出IU的照片，儘管立刻就刪除還是引起了討論，且事發當日，他開直播時就坦承，「我真的有個很愛的女孩」，讓外界猜測這個對象就是IU。

黃子韜21日發布貼文，看似是和粉絲互動，卻被發現文中2張附圖不對勁，一張是他在節目上的帥照，另一張則是完全和內文沒關係的IU，雖然他很快就將IU的照片刪除，但編輯貼文還是留下紀錄，正當大家在議論紛紛時，黃子韜又開直播向一位女性告白，立刻將和IU之間的曖昧氣氛推到最高點。

黃子韜文章的附圖竟出現IU照片。(圖/翻攝自黃子韜微博)

黃子韜在直播中坦承：「我告訴你，我真的有個很愛的女孩，我真的很愛那女孩，如果她願意的話，如果她明天就答應了，我明天就可以跟她直接公開，我立馬原地娶她。」更強調自己不是粉絲的心態，而是真的希望女方可以成為他的女友，然而他也難過地表示：「但是我見不到她。」

黃子韜開直播示愛。(圖/翻攝自黃子韜微博)

黃子韜解釋，女方和自己不在同個國家，但他是真的希望和對方發展，這不是追星，而是一種愛，他還曾傳Instagram私人訊息給對方，但沒有獲得回應。黃子韜一番驚人告白，讓南韓網友忍不住動怒直呼，「不要對我們公主有非分之想」、「竟敢動我女神！我們知恩千萬不要回應啊」。

(中時新聞網)