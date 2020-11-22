育田基金會在花蓮縣內提供15個社區據點服務，日前舉辦據點成果展，300多位阿公阿嬤共同參與，其中70多歲的張碧霞及邱梅玉2位阿嬤，分別和陪伴自己一輩子的「牽手」，幸福洋溢地牽手走向紅毯，一圓年輕時無法實現的婚禮夢。

育田基金會21日在花蓮縣光復商工舉辦再青春期生活節，現場300多位阿公阿嬤透過活力充沛的舞台表演、精湛廚藝PK賽、童玩競賽等據點成果，向民眾展現65歲後美好生活；並特別舉行「牽手圓夢計畫」爺奶紅毯秀，讓據點長者發揮創造力，打造最具特色的服裝，一圓穿婚紗、走紅毯心願。

張碧霞及邱梅玉2位阿嬤，分別攜手共度半世紀的伴侶，以新人姿態步入紅毯，眼角泛淚地看著彼此的伴侶，想起一路走來的足跡，感謝長年陪伴，最後在育田基金會董事長杜秀姬證婚下，完成10分鐘的走秀表演，一圓年輕時無法達成的夢想。

育田基金會表示，社區據點的阿公阿嬤，因年輕生活貧苦，未能有穿上婚紗、走紅毯機會，透過據點成果發表，實現年輕時的夢想，鳳林北林三村社區發展協會理事長李美玲聽聞張碧霞阿嬤心願，發起「圓夢計畫」，號召志工合作籌畫，幫據點長輩們圓夢。

(中時 )