逾千航空城迫遷戶怒吼:還我一個家

逾千航空城迫遷戶怒吼:還我一個家

逾千航空城迫遷戶22日到桃園市政府前抗議怒吼：「還我一個家！」(蔡依珍攝)

議員游吾和曾率20名迫遷戶苦行到總統府。(蔡依珍攝)

逾千航空城迫遷戶22日到桃園市政府前抗議怒吼：「還我一個家！」(蔡依珍攝)

逾千航空城迫遷戶22日到桃園市政府前抗議怒吼：「還我一個家！」(蔡依珍攝)

逾千航空城迫遷戶22日到桃園市政府前抗議怒吼：「還我一個家！」(蔡依珍攝)

逾千航空城迫遷戶22日到桃園市政府前抗議怒吼：「還我一個家！」(蔡依珍攝)

逾千航空城迫遷戶22日到桃園市政府前抗議怒吼：「還我一個家！」(蔡依珍攝)

龜山區議員牛煦庭也聲援。(蔡依珍攝)

高小姐感嘆只拿到300餘萬補償，比30年前自己買房的價格都不如。(蔡依珍攝)

桃園警分局2度舉牌示警。(蔡依珍攝)

桃園市公民監督聯盟陣線22日率逾千名航空城迫遷戶到桃園市政府前抗議，有9旬嬤坐輪椅出席、也有咬著奶嘴的孩童綁著黃絲帶一起高舉旗幟吶喊：「不要錢、只要家！」強調補償費不夠蓋回本來的家，國家建設竟是要人民背債換來，要求比照新北評點，恢復重建基礎。

「支持航空城建設，換來的卻是必須負債重建家園！」桃園市公民監督聯盟陣線發言人游春音表示，桃市府未依法逐年調整評點，以遠低於市價的評點制度賤價強徵家產，導致迫遷戶重建家園人人負債，再用「史上最優惠補償」掩飾多年違法行政過失，根本是滿口謊言。

游春音說，居民估價後才發現，居住空間和土地全縮水，還得重新揹負30年房貸，她自己在竹圍街上居住40餘年，是學區和客運必經之路，生活機能完善，20坪地蓋3層樓，但重建跟拆遷補償全加上僅有520萬，安置街廓最低標準30坪，市府高喊8折補足不足坪數，還是得花120萬買10坪地，只剩400萬怎夠蓋回60坪房？「獨棟透天全部補償金，竟連2房的公寓大樓都買不起！」

竹圍里高小姐也攤開估價單，地坪22坪的2層樓老透天補償費僅190萬，優惠全加上達308萬，「比我30年前買房價還低！」扣除96萬買8坪地，等於只剩200萬重建費，「你蓋給我看啊！」一生奮鬥還清房貸好不容易可以喘口氣，如今為了國家建設重新負債，強調自己已年過半百，「銀行會願意貸款1000萬給我嗎？」怒吼：「一坪換一坪淪口號，一切承諾都跳票！」

「10大優惠、唬爛最會！」85歲的夏嬤嬤也淚眼控訴1982年在大園落地生根，20坪地自蓋3層樓透天安居樂業，但複估後的補償費連同土地僅500萬，「9旬老夫妻到哪裡買得到500萬的房子安享晚年？」遑論還有家具損失等，感嘆政府連根都要刨掉，賠掉老命也要捍衛到底。

「市府高喊是個案，但實情就是通案！」游春音說，鄭文燦高喊居住正義，住戶迎來的只有負債屋奴人生，鄭還祭出三階段搬遷獎勵來「分化」住戶，製造住戶間對立，直言若是以新北坪點制度，她的補償金可以從520萬提高到逾800萬，重建費相對寬裕，除要求比照新北，拉高基準，也要求取消自願優遷制度，讓人民自主決定搬遷時間。

除了大園在地民進黨籍議員游吾和從頭響應到尾，和居民站在同一陣線，無黨籍龜山區議員牛煦庭也到場聲援，直言數十年來犧牲大園居民，成就國家發展，好不容易航空城要讓大園變好，徵收條件差到讓他也感同身受，他直言曾在議事堂質疑桃園負債逐年攀升，鄭文燦稱航空城開發可幫市府挹注財源，讓他痛批：「可以賺錢為何不把錢拿回來補償鄉親？」

牛煦庭痛批，鄭文燦花言巧語說優惠方案全台最佳，但實情卻要人民背債，直指全國蓋房不會有價格落差，應該全台一致甚至擇優辦理，諷刺當年度政治人物高喊：「今天拆大埔，明天拆政府！」政黨輪替跑去當官後誰還願意跟民眾站同一陣線？大聲疾呼：「今天拆大園，我們守家園！」，希望鄉親可以堅持不放棄，不要被政府分化，誓言討回居住正義。

新聞處詹賀舜處長表示，市府一直以居住正義、維護居民權益為價值，並提出十大優惠加碼補償方案，讓居民獲得最好的照顧，但很遺憾還有少數人刻意模糊抹黑，認為十大優惠方案是假的。

詹賀舜表示，部分居民的訊息顯然不足，或是接受到的是假訊息，居住權益的保障，本來就是航空城計畫的出發點，市長鄭文燦指示市府團隊把原來已經通過的拆遷要點修改，提出十大優惠加碼補償方案，補償金從432億元，再增加236億元，拆遷補償金合計提高55％，比過去舊制好，也比新北市最新制度高。

目前航空城區段徵收配地，從11月9日開始，登記非常順利，95％以上的地主都表達了參與航空城配地的方案。目前十大優惠加碼方案推出後，少數人刻意模糊抹黑，甚至說十大優惠都是假的，令人遺憾，不過，航空城服務中心仍會採取一對一、面對面方式，在明年一月以前完成複估。

(中時 )