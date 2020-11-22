大陸房地產巨頭恒大集團旗下恒大物業擬在12月2日在港交所掛牌上市，每股發行價定在8.5港元至9.75港元區間，募資額預計在137.83億港元至158.1億港元區間。

澎湃新聞報導，恒大物業22日舉辦上市推介會，恒大物業執行董事兼總經理胡亮表示，過去恒大物業專注於管理現有的項目，雖然項目多數源自於母公司，但項目在銷售之後，服務的是小業主，以收入來源統計，2017年至2020年上半年，恒大物業服務的獨立第三方佔比從55.8％增長至64.1％。來自於母公司管理收入在逐年下降，收入結構在不斷改善。

關於外拓方面，胡亮表示，恒大物業從2019年開始已經開始關注對外的拓展和收購，在今年的6月至9月已完成5家區域型獨立第三方物業公司的收購，總共在管面積為772萬平方公尺。胡亮稱，此次上市募集資金用途也有大概65％左右將用於對第三方的收購，未來的管理面積也將逐步增加。

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