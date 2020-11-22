2020年秋鬥今日正式登場，台灣國際勞工協會TIWA參與勞工線，選在移工最常聚集的台北車站集結，訴求「移工本勞，同工同酬」。TIWA痛批，外勞引進後，本勞的勞動條件不但沒提升，薪資還停滯，如果外勞的權力沒跟本勞一樣水平，本勞不會因此受利，反而整體勞工階級的環境會更糟。

近百名移工22日下午聚集在台北車站東二門外高喊口號，訴求「移工本勞，同工同酬，Equal Work Equal Pay」，並繞行台北車站沿路發傳單、貼紙給假日會聚集在北車大廳的外籍人士，讓更多移工了解台灣移工聯盟（MENT）預計於12月開始推動「家事服務法」，盼連結更多移工起身改變不平等待遇。

TIWA表示，今年9月勞動部擬鬆綁法令，讓營造業進一步擴大引進移工，內政部次長花敬群說出「引進移工來壓低建造成本」，在高房價環境下，這席話充分展現政府對引進移工的內在邏輯，包含：台灣不缺工，缺的是廉價勞工、引進移工可壓低成本。自1989年引進移工至今，移工的廉價及同工不同酬是不爭的事實；31年過去，不論藍綠執政，移工的權益從未被重視。

TIWA指出，政府漠視長期產業發展偏廢、城鄉發展不均、層層轉包、派遣承攬，導致勞動條件下降，看護工長期低薪高工時支撐殘破的長照體系，及本勞薪資停滯勞動法令逐年惡修等結構性問題，總以解決「缺工」為由，大量提供資本家優惠、減稅、尋求廉價移工來轉移重點，並透過制度壓低移工勞動條件，再以「降低成本」為由合理化引進廉價移工，實為荒謬。

TIWA痛批，被奴化的勞動條件也造成本勞的勞動條件向下沉淪，近年薪資演變數據都顯示，因有更廉價的移工，本勞薪資就不會提升，這也是工運長年喊的口號「移工越廉價，本勞越悲哀」的原因；正視移工與本勞是命運共同體，唯有攜手合作才能改善整體勞動環境。真正重視人權的社會，並不在簽署多少人權公約，而應思考如何讓「非公民」的移工也能享有與本地公民相同的權利。

(中時 )