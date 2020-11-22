侯友宜下午參加「秋鬥」遊行後，立即趕完參加「新莊偶戲文化日」活動，他上台時先用起現當學現場賣玩起布袋戲，並即興與偶戲老師來一段反萊豬的戲碼，提醒民眾「不要買萊豬、不要吃萊豬，萊豬會有害健康」

侯友宜 說邊演著布袋戲，右手操作的父親人偶說著，，兒子你要記得，外面做生意絕對不能賣萊豬，左手的兒子人偶則回應，我絕對不會賣萊豬，父親又接著說，最重要，消費者要跟他保證，我們絕對不會賣，兒子阿，如果你賣萊豬，就是害人健康，要記得，爸爸的話要記得。

隨後記著也問到「蔡總統和蘇院長都沒有現身秋鬥遊行中現身，市長認為他們是否該出面回應大家？」。侯回應，國人的健康是大家所關心的議題，面對萊豬進來，從源頭管理、加工廠、店家及消費者並沒有一個完整的機制，大家真得很擔心，當然萊豬不進來最好，但是看起來不太可能，如果進來的話，機制的建構要讓民眾安心，政府需要要更加努力。

而這段時間帶著市府團隊全力的防堵，在萊豬進來的當中把傷害減到最低，這也是我能夠做的，我一定全力以赴，更重要的是中央一定要面對這個議題站出好好回應。

侯接著說，今天看到很多民眾站出來反萊豬，民眾內心的忐忑與不安，從街頭巷尾就可以看出，光一個瘦肉精，就讓民眾嚇到不敢吃牛肉麵，未來店家如果不小心用到萊豬讓生意跨掉，傷害應該由誰來賠償，這才是我們最大的疑慮。若源頭能在進口之前把所有的貨號和批號搞清楚，很多的問題就可以解決，源頭如果管理好，下游就沒有問題。

(中時 )