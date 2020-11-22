第2屆「壯圍沙丘地景藝術節」今天（22日）開幕，今年有12件作品展出，藝術節延續至明年2月28日，交通部觀光局副局長周廷彰說，去年藝術節成為打卡景點，也獲得在地認同，壯圍有條件能成為一處國際景點。

今年壯圍沙丘地景藝術節有9組藝術家創作，作品呈現出創作巧思，如藝術家哈拿‧葛琉的作品《迴》，是在台東完成主結構，再運到宜蘭壯圍創作，《迴》由2個半圓組成，以竹材等材質編織、包覆，形塑作品在風中的搖曳感。

除了9件地景藝術外，東北角管理處另外加碼2座大型地景創作作品，加上去年藝術節的《坡白留青》改造成的《迷霧森林》，共計有12件作品。

壯圍沙丘地景藝術節從今起展出到明年2月28日，地景藝術作品在壯圍沙丘旅遊服務園區旁，活動期間民眾除了可欣賞地景藝術作品外，還有辦理小農市集等活動，相關活動消息可至臉書「東北角之友」粉絲專頁查詢。

(中時 )