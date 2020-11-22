F-16戰機失聯迄今仍未尋獲，軍聞社今天報導，國防部長嚴德發赴花蓮指導搜救任務，要求應發揮「三軍一體」，整合軍民、政府的力量加速打撈時程，儘速尋獲失聯飛官與戰機機體。

上校飛行官蔣正志駕駛的F-16戰機（編號6672）17日傍晚6時5分自花蓮起飛執行表定夜航訓練，起飛2分鐘後失聯，目前仍在搜索中。

軍事新聞通訊社下午報導，嚴德發相當關心戰機搜救進展，上午在空軍司令熊厚基上將、副參謀總長李廷盛中將等人陪同下，抵達空軍五聯隊「搜救應變中心」聽取專案搜救報告，掌握當前搜救進度，提出具體工作指導，並代表三軍統帥總統蔡英文，慰勉大家投入救援的辛勞與努力。

軍聞社指出，戰機失聯後，國軍整合軍民、政府各項資源展開第一階段搜救任務，在大家共同努力下，昨天順利在光點消失處東北方約1浬（花蓮機場060方位9浬）、深度約1000公尺處，確切偵獲飛機失事殘存紀錄器CSFDR（黑盒子）信號（37.5kHz）；同時也在附近海域，發現多處水下金屬反應，讓搜尋、定位任務有重要的發現。

嚴德發表示，事發至今國軍成立搜救應變中心，蒐集各項資訊，不斷整合三軍、民間與科技部資源，如今已掌握水下確切的位置；後續，第二階段任務重點，將採取聲納、聽音器，掌握標定位置，啟用水下攝影機等作為，確認為目標物件後，雖然天候因素不可測，但仍要盡全力縮短打撈作業時程，儘速將殘骸打撈取回研判，據以探究整體事因，還原事故真相。

另外，嚴德發視導搜救應變中心後，隨即轉往慰問蔣上校夫人，轉達蔡總統的關懷、慰問之意，除指示單位善盡照顧之責，更肯定夫人是空軍非常優秀眷屬，強忍著個人傷痛，以隊長夫人身分職責，以國家為念，仍然對其他隊員加油打氣，激勵士氣，不僅堅強，更是所有戰鬥機飛行員眷屬的代表，令人感到敬佩。

(中央社)