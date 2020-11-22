樹德科大動畫與遊戲設計系日前舉辦3場「動畫未來式：設計與藝術之跨領域整合研習」教師社群成長活動，邀請曾入選台北電影獎動畫導演楊詠亘到場和學員交流，大家腦力激盪，共同成長。

動遊系專任教師兼召集人的張純雅，邀請曾入選台北電影獎動畫導演楊詠亘參加研習營。楊詠亘擅長運用實拍及手繪之複合媒材動畫，並喜好以地方文化、歷史及日常生活作為素材，是一位貼近庶民生活的導演兼藝術家。

楊詠亘將研習主題設定為停格動畫，透過拍攝技巧、生活週邊小物品等多元媒材，加上巧思，達到有趣的動畫表現。

張純雅說，課程研習除系上教師外，更吸引多位外系老師熱烈報名，如電競學程、藝管系、視傳系、流設系等系老師參與，也期待校園跨領域教師的交流成長，激盪更多火花，提升教學創新創意，以嘉惠學子。

樹科大設計學院院長兼動遊系暨電競學程主任蘇中和表示，數位媒體產業變化快速，系上老師必得持續精進技術，更須具備跨領域專業學習、或是異業結盟，提出多元、彈性的路徑，創造學生適性發展的多元機會。

此研習營以課程研發、教材改進、教學經驗等主題式學習，希望藉由群體研討集思廣益方式，增進教師教學效能，並在教學上資源共享。

(中時 )