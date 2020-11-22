HBL高中籃球甲級聯賽高雄複賽從105學年移到高雄巨蛋進行後，就在巨蛋隔壁約30公尺的三民家商，一直沒有進入到這座場館比賽，109學年預賽，他們終於在今天最後一戰81比57擊退苗栗高中，收下12強複賽門票。

「今年高雄巨蛋的複賽，我們不只要像之前一樣，擔任志工幫忙、樂團表演，更要以參賽球隊出賽，三種角色我們要做！」三民女教頭謝玉娟這麼說，球員也對於能夠「回家比賽」躍躍欲試，高三的賴正棋說：「很興奮也很想哭。」

賴正棋補充，今天這場應該是他高中生涯最重要的一戰，自己前兩年加上本屆前兩戰，預賽階段吃下8場敗仗，還要到高雄巨蛋當工讀生心情都很不美麗，也很羨慕上場的球員，很開心今年不用只當工作人員了，隊友李宥騏並說：「之前只能當工讀生，每天都只想趕快回家、不想看球，這次終於能夠成為站在高雄巨蛋球場的主角，很爽！」

三民家商最近一次打高雄複賽，甚至晉級到台北八強準決賽，已經是104學年的往事，之後105到108學年四屆HBL，都在預賽3連敗分組墊底，106學年更是資格賽就出局、連預賽都碰不到，謝玉娟很感謝助理教練潘偉銘以學長身份，從去年加入幫她管理球隊，跟學弟同住宿舍督促生活、提升凝聚力，現在這批球員擁有無限可能，但複賽階段球隊能不能繼續前進，就要看孩子們是否有心堅持下去。

(中時 )