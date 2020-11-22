統一獅二壘手林靖凱出生苗栗泰安，今日帶著「侄子」邱志恆以及帥弟弟林皓雲一起看關懷盃季軍戰，他是汶水國小首名職棒球員，小時候曾接受「同鄉」的藝人徐若瑄贊助球隊，還記得球衣上都繡有徐若瑄的名字，而對她的印象就是「好漂亮的姐姐」。

汶水國小地處偏鄉，現任少棒總教練張明照就是林靖凱、邱志恆叔姪的啟蒙教練，同時也是徐若瑄的親舅，也因為這層關係讓徐若瑄贊助汶水少棒十多年不曾間斷，林靖凱對徐若瑄印象深刻，「小時候穿的球衣上面也會繡『徐若瑄贈』，也見過她本人，只記得她很漂亮，她的姐姐也很漂亮。」

中信兄弟19歲新秀邱志恆要叫20歲林靖凱「叔叔」，不過由於年紀相仿，林靖凱都禁止邱志恆以叔輩尊稱他，邱志恆以前也就讀汶水國小，直到小四才轉學到台中大仁國小，林靖凱回憶兩人還住在泰安時，都要走路將近20分鐘上學，小時候都拿報紙包成球，沒有球棒就用手臂打球，小時候這樣玩就已經很快樂了。

林靖凱這次來看關懷盃則和他15歲親弟弟有關。長相清秀的林皓雲原本也就讀汶水國小，不過之後跟著教練來到台東大溪國小、泰源國中就讀，跟林靖凱的見面次數也少了很多，這次林靖凱參加關懷盃也順便和弟弟來看以前的教練，而林皓雲國中畢業後返回苗栗就讀高中，沒有繼續打球。

統一獅林靖凱與中信兄弟邱志恆是叔侄。（鄧心瑜攝）

(中時 )