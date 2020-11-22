第8屆全國EMBA羽球賽今天在台灣師範大學開打，世界排名第7名新一代台灣男雙名將李洋帥氣開球。(主辦單位提供／李侑珊台北傳真)

不畏疫情，第8屆全國EMBA羽球賽今天在台灣師範大學開打，近500位來自全台羽球好友熱血較量球技，世界排名第7名新一代台灣男雙名將李洋帥氣開球，更在現場擔任球評，直播解析精彩賽事。

台灣師範大學EMBA羽球社主辦今年賽事，防疫超前部署，除選手、工作人員實名制外，並設紅外線體溫監測儀及額溫槍兩道體溫監測防線，同時規定所有人員一律配戴口罩入場。運動賽事少不了啦啦隊炒熱氣氛，今年因應疫情故實施人流控管，儘管各校僅能出動迷你版啦啦隊，現場依舊熱情不減，加油聲喊得震天價響。

台灣師範大學校長吳正己致詞表示，看到各行各業高階主管精神奕奕參賽，一股衝勁氣勢非凡，企業成就來自好體力，好體力來自熱愛運動．再度肯定高階經理人企業管理碩士在職專班（EMBA）教育的好成果。吳正己更是邀請球友們在激戰之餘，放鬆心情逛逛校園，一親台師大百年校園風華。

因為疫情關係，國際賽事陸續取消，李洋多出了時間，第一次以非選手身份為校園賽事開球，既激動又開心。

李洋說，剛剛來時看到報到入口排隊還塞車，很意外有這麼多企業主管喜歡打羽球，台灣羽球未來發展一定會更好。

雖然今年國際賽事停擺，李洋也不間斷自主練習，期許明年進軍東京奧運雙打賽，為台灣爭光拿下獎牌。今天場邊也發生一些有趣的插曲，平常嚴謹的企業主管選手們一看到名將李洋現身，紛紛化身熱情的球迷，搶拍照、要簽名，賽事彷彿成了簽名會。

全國EMBA選手羽球魂激亢高昂，儘管因疫情關係，領隊會議延遲至今年九月召開，方確認賽事照常舉辦，但報名仍十分踴躍，16校EMBA近500位選手參賽，包括中山大學、中央大學、中興大學、台北科技大學、台灣大學、台灣師範大學 、台灣科技大學、交通大學、成功大學、東海大學、政治大學、逢甲大學、朝陽大學、嘉義大學、暨南大學、靜宜大學，共計24隊。

頂著三連霸冠軍氣勢，東海大學一上場連勝兩場，問鼎四連霸來勢洶洶。東海隊長洪士豪表示，很開心不受疫情影響，大家又能一起在球場打球，凝聚全國EMBA的心。

地主隊台師大EMBA108級羽球社長許慧雯表示，這是台師大EMBA第一次舉辦全國羽球賽，在疫情壓力下充滿各種挑戰，如果沒有學長姐支持，成就不了這場精采的賽事，不論比賽成績如何，台師大EMBA已經贏了這次全國羽球大賽，更為選手們留下此生難忘的回憶。

(旺報 )