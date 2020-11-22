進入秋冬，香港疫情大反彈，確診個案急升。消息指，香港今日新增約71宗新冠肺炎確診個案。香港政府專家顧問、港大醫學院院長梁卓偉表示，過去數日本地確診個案以幾何級數增長，病毒即時繁殖率達1.84，反映第四波疫情已正式開始。

綜合港媒報導，梁卓偉說，指定檢疫旅館堵塞漏洞刻不容緩，希望能在大批留學生回港前，做到指定酒店檢疫。

他表示，今次應用更精準的措施應對疫情，呼籲政府最低限度要在全港18區都設立一間檢測中心，同時收發樣本服務也應考慮擴展到在各個港鐵站，方便市民。

另一方面，對於香港本土新冠肺炎疫情急速惡化，港府將會為本土感染確診的市民提供一次性的津貼，金額為一筆5000港元，且毋須資產審查。

香港食物及衛生局局長陳肇始指出，發放津貼不會鼓勵市民確診，而是希望鼓勵市民做檢測，因為如果有人士擔心做檢測後，一旦真的確診，可能不能上班，生計將受影響。

(旺報 )