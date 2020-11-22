近來許多業者相繼推出身分證對對碰優惠，來自韓國最大的連鎖炸雞品牌「bb.q CHICKEN」配合週年慶，11月23日至12月14日，只要身分證同時有「7與9」兩個數字，到全台bb.q CHICKEN門市，可享「雞啤套餐」79折優惠，每店每日限79組，售完為止。

bb.q CHICKEN新品「雞啤套餐」，內容物為去骨炸雞腿拼盤+柏克金啤酒。(圖/摘自bb.q CHICKEN臉書)

bb.q CHICKEN推出限定優惠，身分證有7與9可享「雞啤套餐」79折優惠。(圖/摘自bb.q CHICKEN臉書)

韓式炸雞店業者bb.q CHICKEN為歡慶來台展店週年，自明（23）日起推出限時優惠，消費者只要身分證字號有7與9（隨意排列），在11月23日至12月14日期間，持身分證到全台7個門市消費，即可享有「去骨炸雞腿拼盤+柏克金啤酒」的雞啤套餐79折優惠。

此外，其他速食店業者也有類似活動，麥當勞推出振興「優惠券」，即日起至12月1日止，出示紙本或電子優惠券，即可享有人氣產品買一送一，包括大薯、4塊麥克雞塊、冰炫風（OREO）、大飲等；另有百元4件組超爽大餐，以及最多現省100元的雙人共享餐。

肯德基也有線上優惠券，即日起至11月30日止，推出激省雙人餐（咔啦雞腿堡+2塊雞+雙色地瓜球+2杯小可樂）最低199元、超殺人氣組（咔啦雞腿堡+原味蛋塔+小杯可樂）最低89元，買桶餐還可享49元加購1隻炸雞，或35元加購勁爆雞米花等優惠。

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(中時新聞網)