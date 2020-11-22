5Ｇ網紅當道『學商時代』到來，打造個人品牌已經是線上的熱門話題。神彩藝藝新媒體與阿爾發星光學院攜手啟動「打造個人百萬IP」創星計畫，個人百萬IP（知識產權）講師、全球華語魔法講盟CEO吳宥忠表示，「短視頻」、「短影音」崛起，現在的廣告、行銷模式已經不像過往，再加上網路時代講究個人IP，該如何找對受眾、從網紅中脫穎而出，成為最重要的課題。

「打造個人百萬IP」創星計畫說明會正在熱鬧展開中，神彩藝藝新媒體執行長洪櫻娥說，希望能借助推廣課程，教大家如何打造個人IP。她解釋，學員報名後，就會開始分析學員的身份，不論是KOL、職人、商家、企業主、或是商品，透過互動式的課程，來進行定向、定位分析，以及討論自媒體帶來的效益。

知名藝人董至成（左）在說明會中也舉出了不同案例鼓勵學員跳脫框架，放膽自我嘗試與探索。（神彩藝藝提供）

洪櫻娥指出，最重要的就是「媒合」，會協助學員對接、找到正確資源，而神彩藝藝在這裡的角色就很像是獵頭公司，當替學員找到投資人時，「我們也會跟投，代表我們是會負責專業的經紀服務，不是單純介紹而已，這也是我們展現負責的態度」。目前即將展開網路電影， Youtube、Podcast 後疫情全台旅遊實境秀節目開拍，打造個人百萬IP創星計畫籌辦過程如實呈現！

「打造個人百萬IP」創星計畫已完成3場說明會，吳宥忠分析，現在網紅的收入有三種來源，分別是點閱帶來的流量效益、代言疊人的產品、與販賣自家產品。他說，「網紅都習慣透過大量的新作品來創造點閱、流量，進一步帶來被動式收入」，但現在網紅那麼多，點閱與流量帶來的效益已不如過往，另外在代言產品部分，也「因為網紅更迭的速度很快，想要賺一次代言費用或抽成」都很辛苦。

吳宥忠指出，現在有一個趨勢，就是網紅可能在線上很風光、但線下露出的時候可能因未完整造型導致形象不佳、與網路影片呈現落差過大，就會出現粉絲大量流失的情形，所以「打造個人百萬IP」創星計畫指導打造的不一定是「人」，也可能是品牌，或者比照國外的「網紅玩偶」等打造個人IP。

現代人手一機，吳宥忠表示，家裡電視不一定接的是第四台，可能是OTT等網路匯流，民眾都可以輕易的選取自己想看的頻道、想看的節目，不一定會再被電視頻道綁住，所以網路時代已經是必須要轉型的趨勢。

「現在短視頻常常只有10至15秒。」吳宥忠說，很多學員都無法掌握到如何用這麼短的時間來吸引目光，這是與過往電視廣告時代最不一樣的，所以不只個人，如果廠商也還在用傳統的方式來行銷、廣告，其實會很吃虧，應當要跟上網路、5G時代、區塊鏈，適時轉型、打造個人IP。

例如，2020年由台灣的街舞教父譚誌裴創辦的舞神盃街舞大賽由神彩藝藝協助「上線」，不但跳脫傳統單一直線的競賽方式，也是台灣唯一由Rockschool國際音樂表演藝術中心，以及英國RSL PAA官方街舞檢定授權的國際級街舞大賽，報名這項比賽不限舞蹈經驗，獎金制也由觀眾人數來決定金額，這讓參賽者除了核心舞蹈以外，也能展現個人或團隊的IP魅力，更重要的是，比賽過程將製作成街舞競賽PK實境秀節目於二岸各台影音平台播出。

阿爾發星光學院也參與了社團法人宜蘭縣曙光關懷協會聯合宜蘭縣長林姿妙與包括董至成，妞妞，曾心梅，林秀芳的眾多藝人來號招邀請民眾「寒冬送暖」的活動，民眾除了捐款即可選擇羽絨被、健康被或羊毛被，把愛心化做「愛心被」直接指名捐贈弱勢團體。

知名藝人董至成在說明會中也舉出了不同案例鼓勵學員跳脫框架，放膽自我嘗試與探索，他直言「即時開始就是你們最大的勝利，投資最大的對像是自己」，並以「Never too late」做結尾，認為只要有心，也不要害怕年齡或自身經驗的限制，而神彩藝藝新媒體打造個人百萬IP課程，無疑是提供有志學員一條捷徑，課程不僅是學員對自我的投資，也應證神彩藝藝對藝能娛樂的熱情與支持！下一場課程說明會將於11月25日阿爾發新光學院舉辦，名額有限，可儘速至神彩藝藝FB填寫報名資料。

(中時 )