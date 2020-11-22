看來桃園領航猿想要嘗到隊史首勝滋味，還須等到新球季開打那天了！新竹攻城獅22日在台中官辦熱身賽，靠著成力煥貢獻26分，高國豪也拿16分、9助攻與9籃板，最後以96比87取得熱身賽第3勝(3敗)，也讓領航猿苦吞熱身賽6戰全敗的悲情結果。

由於雙方洋將不是還沒抵台報到，就是處於14天防疫隔離期間，就算來到最後1場熱身賽，攻城獅與領航猿還是只能派出全本土陣容應戰，首節雙方互有領先，領航猿靠著張耕淯首節結束同時的壓哨三分球，暫時處於21比23小幅落後。

攻城獅次節一開始打出9比2，卻被領航猿連進3顆三分球，重新追成32比32平手，不過接下來成力煥三分火力全開，帶領攻城獅再次拉出13比2，也把領先差距擴大到雙位數，上半場打完，攻城獅53比42領先，成力煥單節摘15分。

第3節才打3分鐘，施晉堯與容毅燊就爆發肢體衝突，最後各打五十大板，施晉堯被吹技術犯規，容毅燊則吞違反運動道德犯規，這反而阻擋了領航猿反撲氣勢，攻城獅重新擴大領先到14分，打完前3節，攻城獅仍以78比68領先。

來到末節，攻城獅換成高國豪發威，靠著他穿針引線與三分外線帶領，攻城獅始終保持10分上下領先，領航猿明顯找不到進攻節奏，只能眼見勝利逐漸遠去，接下來只能等待12月19日新球季開打後，跟即將結束隔離的洋將攜手搶勝了。

(中時 )