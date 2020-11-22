台中市33歲張姓女子日前至東區國光台中轉運站搭車，購買車票時發現口袋內的800元不翼而飛，張女無法買票，向警察求助，能將遺失的現金找回，果然有好心人拾獲送到警局並受理，稱讚台灣人好公民素養，世界有名。

張女緊張得告訴現場處理員警，遺失800元現金，許姓員警感覺遺失物似曾相識，經確認後，果然就是半小時前同仁才受理的民眾拾得物，連同發票一起送到派出所，拾金不昧。

拾金不昧的熱心女子向警方表示，她在八德路與大智北路口撿到800元及1張超商發票，她在現場等了一會兒都不見失主，剛好看到前方有員警，便交由許員受理後離開，因轉運站周邊有許多員警執勤，細心的許員當時也特地用無線電告知同仁有民眾拾獲是類物品。

文姓員警進一步詢問，得知張女遺失現金800元，另有1張於超商購物的發票，與半小時前許員於無線電中所描述的拾得物特徵相近，再仔細詢問張女發票購買明細，果然就是張女的所有物。

張姓女子表示，因取物不慎，現金不小心從口袋中掉了出來，幸好遇到熱心民眾交給警方，並慶幸自己搭車前曾到超商購物，否則鈔票沒有寫名字，要找到主人實在有難度，也多虧有員警彼此間暢通的聯繫管道，對於警方協尋的效率，也大大讚賞深表感激。

(中時 )