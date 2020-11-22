今年受疫情衝擊，波及許多企業營運，連帶影響公益團體的募款，為守護公益團體能夠維持正常運作，立委張廖萬堅邀集善心企業共同義賣台捷友好的特殊造型口罩，義賣口罩60萬元，協助南台中家扶中心、伊甸基金會、瑪麗亞基金會、弘道老人、陽光城市發展協會的陸爸爸故事專案、三厝里關懷據點冷氣購置專案等六個公益團體渡過這波疫情難關，此外南台中家扶中心舉辦30桌茶席，認捐快速秒殺，30萬善款為困苦家庭送暖。
張廖萬堅表示，公益團體維持運作的資金來源，大多仰賴善心捐款的挹注，在疫情衝擊，許多產業的面臨嚴峻的考驗，公益團體的募款狀況陷入困境，為此邀集上好生醫一起義賣600盒的台捷口罩，共募得60萬的善款，並全數捐贈給六個公益團體，希望能在這波疫情寒冬中注入一股暖流。
南台中家扶中心主任王金敦表示，目前服務917戶家庭1500名孩子，扶助的戶數與童數較去年增加百分之五，需要協助的孩子與募集到的經費顯然有所落差，因此希望透過多方管道累積經費來幫助這些家庭。
王金敦特別感謝立委張廖萬堅、上好生醫總經理楊勝得、台中市陽光城市發展協會理事長李文烈的拋磚引玉，讓協會能夠運用這筆10萬元繼續幫助更多孩子。
市議員林祈烽更加碼兩萬元，希望能夠幫助需要的孩子們，希望更多的人共同響應，攜手讓這些公益團體度過難關。
(中時 )
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