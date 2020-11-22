南台中家扶中心等社福單位感謝立委張廖萬堅邀集善心企業共同義賣台捷友好的特殊造型口罩，協助公益團體度過疫情難關。（盧金足攝）

台中市議員林祈烽加碼兩萬元，希望能夠幫助需要的孩子們，希望更多的人共同響應，攜手讓這些公益團體度過難關。（盧金足攝）

愛心匯聚，寒冬將來臨，行善送暖加溫，南台中家扶中心舉辦30桌茶席，認捐快速秒殺，30萬善款為困苦家庭送暖。（盧金足攝）

上好生醫總經理楊勝得創意十足，研發國旗圖案的口罩，現在最夯的是耶誕節與星光等造型的口罩，市場大受歡迎。（盧金足攝）

今年受疫情衝擊，波及許多企業營運，連帶影響公益團體的募款，為守護公益團體能夠維持正常運作，立委張廖萬堅邀集善心企業共同義賣台捷友好的特殊造型口罩，義賣口罩60萬元，協助南台中家扶中心、伊甸基金會、瑪麗亞基金會、弘道老人、陽光城市發展協會的陸爸爸故事專案、三厝里關懷據點冷氣購置專案等六個公益團體渡過這波疫情難關，此外南台中家扶中心舉辦30桌茶席，認捐快速秒殺，30萬善款為困苦家庭送暖。

張廖萬堅表示，公益團體維持運作的資金來源，大多仰賴善心捐款的挹注，在疫情衝擊，許多產業的面臨嚴峻的考驗，公益團體的募款狀況陷入困境，為此邀集上好生醫一起義賣600盒的台捷口罩，共募得60萬的善款，並全數捐贈給六個公益團體，希望能在這波疫情寒冬中注入一股暖流。

南台中家扶中心主任王金敦表示，目前服務917戶家庭1500名孩子，扶助的戶數與童數較去年增加百分之五，需要協助的孩子與募集到的經費顯然有所落差，因此希望透過多方管道累積經費來幫助這些家庭。

王金敦特別感謝立委張廖萬堅、上好生醫總經理楊勝得、台中市陽光城市發展協會理事長李文烈的拋磚引玉，讓協會能夠運用這筆10萬元繼續幫助更多孩子。

市議員林祈烽更加碼兩萬元，希望能夠幫助需要的孩子們，希望更多的人共同響應，攜手讓這些公益團體度過難關。

(中時 )