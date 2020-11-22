王惠美（中）頒發感謝狀，感謝贊助這項計畫的千朝文化藝術基金會和帝寶教育基金會。（謝瓊雲攝）

喫茶看戲，活動場邊有專業茶師擺出茶席奉茶。（謝瓊雲攝）

喫茶看戲，活動場邊有專業茶師擺出茶席奉茶。（謝瓊雲攝）

彰化縣政府致力推動南北管音樂戲曲教育扎根計畫，「2020南北管秋之饗宴」上午在鹿港龍山寺登場，現場共有14所中小學同台獻藝演出，比去年多一倍。（謝瓊雲攝）

彰化縣文化局與千朝文化藝術基金會、帝寶教育基金會第二度攜手，22日上午在鹿港龍山寺辦理南北管秋之饗宴，14所縣內國中國小同台獻藝，場邊還擺出茶席及設置親子闖關活動，讓親子甚至一家三代一同喫茶看戲，感受濃濃的人文氣息。

彰化縣長王惠美表示，縣府致力推動南北管音樂戲曲教育扎根，特別要感謝兩大基金會贊助此項計畫，去年首次舉辦時有8所學校參與，今年已有15校參與、其中14校同台獻藝，參與學校成長2倍。

「不怕沒人才，就怕沒舞台！」王惠美說，看到家長們熱心協助孩子與學校、藝師們傾囊相授；為了南北管的傳承無私付出，各界共同為傳統表演藝術付出與努力，提供薪傳的力量與希望，令人感動。

文化局長張雀芬說，近年編製一系列南北管賞析教材，並辦理教師研習與校園推廣活動，期許在藝師傳授技藝的課程外，進一步鼓勵學校教師在音樂、藝術人文等課程中，將南北管戲曲介紹給學童們認識，朝著普及認識的目標前進。

鹿港鎮長許志宏說，感謝鹿港南北管館閣團長及團員們到各學校授課，將技藝傳承，使文化向下扎根。公所也配合縣府大力推動、發展觀光，今年鹿港四季紅冬歡系列活動，12月6日前每周都有活動，有人潮就有錢潮，盼活動能帶動更多人潮到鹿港小鎮來觀光旅遊。

(中時 )