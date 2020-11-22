受疫情影響，讓天王周杰倫暫時只能宅在台灣，也沒閒著的他，可以在他個人IG上看到他經常四處趴趴走，不是和友人在公園裡打籃球，就是意外出現在哪個夜市，讓現場的人又驚又喜；周杰倫頻繁更新動態，也讓不少歌迷能參與偶像的生活趣事。

周杰倫先前因出道20年發文感謝歌迷，沒想到掀起一波「驕兵必敗」的討論熱潮；原因是他在文中寫道：「就算拿到現在來聽，還是會覺得一樣佩服自己，因為目前暫時找不到對手，所以哥繼續Chill一下」，這也引來酸民留言「驕兵必敗」，周杰倫更是大方回應：「我不是兵，謝謝」。

周杰倫謝謝台中民眾的熱情 (圖/ 翻攝自IG/ jaychou)

昨(21日)，周杰倫又意外現身台中。從限時動態裡可以看到，他帶著老婆昆凌和友人一同到台中，除了審計新村，更去了逢甲夜市。雖然大家都戴著口罩，但還是被眼尖民眾認了出來；走到之處，大方和店家合照，更有人要送帽子的給他，他則是婉拒客氣的說：「真的不用」；對於台中民眾的熱情，周杰倫也發限動說謝謝。

維妙維肖的畫作，讓昆凌也畫了一幅 (圖/ 翻攝自IG/ jaychou)

時常會和粉絲互動的他，更向粉絲徵求誰有拍到他射飛鏢的技術，請標記他。如此平易近人的行為，也讓許多粉絲期待，下次是不是會在另一個夜市巧遇我們的天王周杰倫。

(中時新聞網)