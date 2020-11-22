隨著美國總統選舉結果大致底定，以及輝瑞與Moderna等藥廠研發出肺炎疫苗有重大突破，激勵全球股市近期急漲噴出，台股加權指數在護國神山台積電領軍之下，不僅成功站穩萬三關卡，更帶領大盤衝上一三七八○點，續創歷史新高。今年以來大舉賣超台股的外資，也從十一月以來大幅回補，截至十七日為止買超金額達一三四八億元。除了台積電之外，傳產與金融權值股包括台塑四寶、和泰車、統一、富邦金、國泰金、中信金等也展開落後補漲行情。

上市櫃季報讚 台積電貢獻二成

這波台股如此強勢，除了美股創高走強之外，最大原因在於基本面，尤其國內上市櫃公司第三季財報表現相當出色，根據統計，第三季上市櫃公司的整體獲利為七六九四．四七億元，季增三七．一％、年增二三．八％，創下歷年同期新高。其中，又以半導體、ＩＣ設計、封測等電子族群表現最好；非電子族群則以防疫相關、汽車與餐飲等類股表現較佳。

就財報分析角度，除了比較第三季ＥＰＳ之外，毛利率、營益率與純益率的變化也是法人相當關注的焦點，倘若能夠達到所謂的「三率三升」，即可望獲得法人買盤青睞。例如：台積電第三季受惠於五奈米與七奈米比重拉升，帶動毛利率攀升至五三．四四％、營益率達四二．一％，雙雙優於去年同期，稅後淨利更大賺一三七三億元，創下單季歷史新高，ＥＰＳ達五．三元。單單一家台積電第三季獲利，就占整體上市櫃獲利二成。

受惠於蘋果iPhone 12 Pro系列熱賣，台積電第四季營運可望維持高檔，法人預估今年ＥＰＳ拚賺二個股本。近期台積電股價在ＡＤＲ突破一○○美元創高之下，獲得外資買盤積極回補，推升股價一度衝上五○六元。目前台積電ＡＤＲ溢價幅度仍高達一成之多，儘管短線漲幅較大，但中長期營運仍看俏，未來股價仍可望持續攻高。此外，台積電旗下子公司如封測精材、八吋晶圓代工世界與特殊應用IC設計服務廠商創意，第三季財報也不錯，激勵近期股價走強。

面板、太陽能、塑化營運轉盈

第三季也有不少企業營運出現轉虧為盈，主要集中在面板、航運、太陽能、塑化等產業。尤其，連續虧損多季的面板產業，受惠於疫情商機帶動筆電需求強勁，以及面板報價回升，促使國內友達與群創第三季終於擺脫連續虧損六季與七季之陰霾。另外，太陽能族群在政府政策大力推動之下，營運也露見曙光，包括上游導電漿碩禾、電池模組廠聯合再生、元晶等廠商第三季也順利轉虧為盈，推升股價展開一波強勁反彈。

受疫情關係，上半年國際油價一度重挫，造成塑化報價大跌。隨著疫情趨緩與各國經濟活動展開，帶動油價、ＰＶＣ、ＡＢＳ等價格上漲，台塑、台塑化第三季也分別大賺一○三億元與一五八億元，一舉扭轉上半年虧損。展望第四季，在傳統旺季與油價持穩之下，台塑四寶營運可望漸入佳境，近期外資也積極回補，成為支撐台股走強另一大支柱。

貨櫃航運的陽明受惠於運價走揚，帶動第三季稅後純益二七．三七億元，ＥＰＳ達一．○五元，不僅終結連六季虧損，更創二○一○年第四季以來單季新高；進而促使前三季轉虧為盈。此外，玻璃龍頭台玻受惠於玻璃報價回升，帶動第三季營運明顯好轉，更呈現毛利率、營益率、純益率三率三升，單季ＥＰＳ○．四八元、近六年單季新高，激勵近期股價強勢表態。

致新、鼎翰全年賺逾一股本

根據第三季ＥＰＳ前二○大來看，共有六家為ＩＣ設計公司，相關個股股價也呈現高姿態。位居股后的電源管理ＩＣ廠矽力ＫＹ，受惠於去美化，第三季獲利創下單季歷史新高，法人預估今年拚賺三個股本；日前股價更一度衝上二五七○元。同樣是電源管理ＩＣ的致新，受惠於面板與電視產品出貨暢旺帶動，第三季營收首度突破二○億元關卡，達二○．六五億元，創單季歷史新高，毛利率與營益率也同步創高，分別達三八％與十九．三六％，稅後淨利達三．○四億元，年增四二％、ＥＰＳ達三．五三元；累計前三季獲利與ＥＰＳ雙雙超越去年全年，改寫歷年同期新高。

因在家時間變長及遠距教學支撐電視、監視器及筆記型電腦需求，致新預期，第四季營收將約十八．八～二○．二億元，將季減二至九％；法人估今年ＥＰＳ上看十二元。以目前本益比來看，致新僅約十三．三倍，不僅遠低於同業矽力，更低於整體ＩＣ設計族群平均二○倍。因此，致新具備上漲比價空間。

今年以來，因疫情關係帶動電商與物流等宅經濟商機，促使全球條碼列印機龍頭Zebra Technologies（ZBRA）第三季財報優於預期，激勵股價改寫歷史新高，一度攀上三六二．五八美元。國內生產條碼列印機的鼎翰，上半年因疫情關係以及毛利率較低的印刷標籤耗材商ＤＬＳ出貨比重較高，導致獲利衰退。不過，第三季在條碼印表機出貨回穩之下，毛利率回升至三六．五％，且因成本控制得宜營益率更創二○一八年第四季以來新高，單季ＥＰＳ達四．五一元；累計前三季ＥＰＳ 十．八四元。

按照過往來看，鼎翰從二○一四年到二○一九年，平均ＥＰＳ達十五．九元，且連續五年配發現金股息十元。由於第四季為傳統旺季，加上疫情逐步趨緩，帶動單季營收可望回升至十五億元，ＥＰＳ挑戰五元水準，法人估今年ＥＰＳ可望突破十五元。相較於Zebra Technologies本益比高達三九倍，目前鼎翰本益比僅約十三．六倍，顯然投資評價並未被高估。此外，每年若有十元現金股息，換算殖利率逼近五％，被視為中長期價值投資之不錯標的。

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(中時新聞網)