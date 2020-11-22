2020黑面琵鷺保育季22日在學甲溼地生態園區正式開跑，市長黃偉哲等人也替黑琵造型的出入口意象裝置揭牌，這個黑琵意象有環保概念，不採用傳統的塑膠或壓克力材質，改用回收的鐵及不銹鋼，避免風化、失色等困擾，還能夠修復；目前學甲溼地黑琵已有239隻，12月將進入高峰期，12月6日還有黑琵親子小旅行場次可一窺鳥況。

學甲溼地生態園區成立迄今有8年時間，20多年前因為地層下陷，土壤逐漸鹽化、下沉，使得當地聚落廢村遷址，花費10年時間以生態、休耕模式恢復地力，農地也變成溼地，近年更成為黑面琵鷺過冬的棲息地之一。

2020黑面琵鷺保育季在台南學甲溼地生態園區正式開跑，出入口新設置黑面琵鷺意象，是以回收的鐵、不銹鋼塑型製成，沒有風化問題，可以修復使用，相當環保。（莊曜聰攝）

市長黃偉哲表示，從過去歷任台南縣長、合併後的市長到現在，一直持續為保育黑面琵鷺努力，希望能給每年來自遠方的嬌客一個舒適的家，有相關單位觀察到黑琵甚至因為常來過冬，幾乎已經成為留鳥，代表黑琵棲地的優化逐漸有成果，也感謝民間團體投入及支持。

國際獅子會300D1區第10、14分區也號召獅友捐助，以可重複利用的金屬材質製作黑面琵鷺裝置藝象，設置在溼地園區的出入口，讓遊客方便找尋，到這裡賞鳥、觀察溼地豐富的自然生態。

2020黑面琵鷺保育季系列活動還有黑面琵鷺繪本出版、電燒烙畫黑琵創作展及黑琵親子輕旅行等，下月6日登場的輕旅行將走訪台南市溪北地區的黑琵棲息第，一探鳥蹤。

(中時 )