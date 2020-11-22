南投縣外籍移工趣味競賽，22日熱鬧登場，包括菲律賓、泰國、越南及印尼等國移工共襄盛舉；縣長林明溱到場為移工加油打氣，並感謝縣內1萬3000多名移工，對南投縣產業、照護工作的貢獻。

林明溱表示，外籍移工在工廠、安養機構工作，對縣內生產力貢獻良多，移工朋友飄洋過海到南投工作，相當不容易，大家應該排除國籍差異與歧視，提供友善的環境，讓他們能安心工作，為台灣經濟打拚；為了讓外籍移工紓解壓力並提倡休閒娛樂，特別舉辦趣味競賽，希望大家盡情歡樂，也有好成績。

外籍移工趣味競賽，南投縣長林明溱為大家加油。（南投縣政府提供／廖志晃南投傳真）

社會及勞動處林志忠處長表示，外籍移工離鄉背井來台工作，促進產業發展，企業主應予以關懷，也讓社會大眾看到他們活潑、友善及守法的一面。民眾若有外籍移工僱用疑問，可向勞工及青年科洽詢，電話（049）2244082、2243667，或勞動部勞動力發展署「1955」勞工諮詢專線。

大會同時頒發移工宿舍環境評比競賽得獎者，A組績優獎昇揚國際公司、成宏管理公司、富達環宇公司；B組績優獎聖洋國際公司、富達環宇公司、財團法人利河伯社會福利基金會附設台灣省私立基督仁愛之家。「人口販運貼圖比賽」得獎名單：金獎王冠凌、銀獎鄭宇珊、銅獎王冠婷，佳作吳佳欣、陳冠華。

(中時 )